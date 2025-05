Csendben szorongva – amikor a gyerek nem hangos

Amikor gyerekek viselkedési nehézségeiről esik szó, gyakran a „rosszalkodó” gyerekek képe villan be: dacosak, kiabálnak, nem fogadnak szót vagy akár verekednek. Ezek az úgynevezett externalizáló problémák látványosak, ezért hamar feltűnnek. Az ilyen gyerekeket könnyen címkézzük „rossznak”, ám ez a megközelítés leegyszerűsítő és hosszú távon káros. Ha egy gyerek újra és újra azt hallja, hogy „rossz vagy”, előbb-utóbb maga is így fog gondolni önmagára – és ehhez igazítja majd a viselkedését is. A negatív megítélés megerősítheti a problémás viselkedés fennmaradását, és torzíthatja a gyerek énképét.

A kevésbé ismert, de legalább ilyen gyakori viselkedészavar-típus az úgynevezett internalizáló zavarok csoportja. Ide sorolhatók például a szorongásos és depressziós tünetek. Ezek sokkal rejtettebb formában jelentkeznek, mivel nem a külvilág, hanem a gyerek belső világa felé irányulnak. A csendes, visszahúzódó, mindig szófogadó, felelősségteljes gyerek gyakran épp az, akinek legbelül nagyon is nehéz. Ő nem „rossz”, hanem láthatatlanul szenved – miközben a környezete mintagyerekként tekint rá (Fonagy & Target, 2006).

A szorongás egyfajta belső készenléti állapot, ami tartós feszültséggel jár. Ellentétben a félelemmel, amely konkrét veszélyhelyzethez kapcsolódik, a szorongás tárgya gyakran nem meghatározható. Inkább egy állandó, megfoghatatlan aggódásként jelenik meg, amely beférkőzik a mindennapokba, és fokozatosan áthatja a gondolkodást, az érzelmeket és a viselkedést is. Gyerekek esetében ez különösen megtévesztő lehet, hiszen gyakran testi panaszok formájában – például hasfájás, fejfájás, fáradtság – jelenik meg. Emellett figyelmeztető jel lehet, ha a gyerek túlzottan ragaszkodik a szüleihez, kerüli a társas helyzeteket, vagy gyakran aggodalmaskodik olyan dolgok miatt, amelyek mások számára nem tűnnek problémásnak.

Mindez különösen kisgyermekkorban nehezen észrevehető. Az érintett gyerekek nem zavarják meg a rendet, nem követelnek figyelmet, ők sokszor a pedagógusok kedvencei, az igazi "jó gyerekek" – éppen ezért gyakran észrevétlenek maradnak, vagy a tüneteik még megerősítést is kapnak. Pedig a belső feszültségük ugyanolyan súlyos lehet, mint azoké, akik látványosan fejezik ki a nehézségeiket. Ha ezeket a gyerekeket nem látjuk meg, és nem kapnak időben segítséget, felnőttkorra komoly pszichés nehézségekkel kell megküzdeniük.