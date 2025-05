Drávucz Rita: Nekem nem a beteg kislányom matekjegyei miatt fáj a fejem

Origo: A sportolói múltjában szerzett értékes tulajdonságok jelentenek valamiféle segítséget, támaszt?

Drávucz Rita: Nemcsak a sportolók általános jellemzőire – elszántság, kitartás, erő – támaszkodhatok. Az a szerencsém, illetve szerencsénk, hogy sikeresnek mondható vízilabdázó pályafutásomnak köszönhetően vannak kapcsolataim. Amelyek sok kaput megnyitnak, vagy lerövidítik az oda vezető utat. Nem titok, hogy a sportolók jól ismerik a sajtót és képviselőit, talán ennek is köszönhetően szélesebb körben ismertebbé váltak a hozzám hasonló helyzetben lévő családok problémái. S például az, hogy egyáltalán létezik egy ilyen – egyelőre gyógyíthatatlan – betegség.

Origo: Mit kell tudni a Charcot-Marie-Tooth betegségről?

Drávucz Rita: Például azt, hogy nagyon ritka, Magyarországon hozzávetőleg négyezren szenvednek tőle. A miheztartás végett: a minden kétezredik embert érintő betegség már ritkának számít. Előfordulási gyakorisága kisebb mint 1/2000 (Európai definíció). A tünetek alapján nehezen besorolható, pedig nagyon nem mindegy, melyik gén a hibás, mert ahhoz kell rendelni a terápiát, és figyelni a megjelenő tüneteket. Sajnos nem lehet előre kiszűrni.

Origo: Az alapítvány révén rendszeres kapcsolatba van az érintettek családjával. Honnan jött a létrehozásának az ötlete?

Drávucz Rita: Flóra a Mozgásjavítóba járt, a szülők pedig jól megismerték egymást, így szinte észrevétlenül szerveződött egy erős közösség. Ott vetődött fel az ötlet, hogy valamiféle blogot kellene írni, hogy másokon is segíthessek, segíthessünk, és ne csak panaszkodjunk a Facebookon. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a mi történetünket is meg kellene osztani másokkal, és egy CMT közösséget szervezni. A segítségnyújtás és keresés érdekében, hogy tájékozódhassanak a családok, de a szakembereknek is hasznos észrevételekkel szolgálhatunk, és figyelemmel kísérjük a legújabb kutatásokat. Az az álmom, hogy ha megjelenik egy új és hatásos gyógyszer akkor – úgymond – „ott legyünk a sorban”. A gyógyszer alkalmazására még nagyon sokat kell, várni, de már kísérleti stádiumban van.