Nem csoda, hogy Nagyváradon román csendőrök védték Magyar Péter rendezvényét

„Rengeteg nagyváradit ismerek, ám senkit nem láttam Magyar Péter rendezvényén. Viszont az feltűnt, hogy sok idegent hoztak buszokkal. Magyar Péter még köszöntötte is a jászsági tiszásokat. Ezzel már el is árulta, hogy hozott magával rajongói tábort Magyarországról. Finoman fogalmazva sem szeretettel fogadták őt. Többször felharsant a Viktor-Viktor kiáltás is, amellyel egyértelművé tették az emberek, hogy kire fognak szavazni 2026-ban.

Nem kérünk Magyar Péterből. Mi Erdélyben, a Partiumban és Székelyföldön látjuk, hogy mennyit tesz a jelenlegi kormány a külhoni magyarokért.

Látjuk, hogy milyen sok óvodát, iskolát és kulturális intézményt építenek nekünk. Ez felbecsülhetetlen és nagyon komoly érték nekünk. A konzervatívan gondolkodó, hazaszerető erdélyiek tudják, hogy mit veszítenének, ha már nem Orbán Viktor lenne a miniszterelnök és nem a Fidesz a vezető politikai erő.Ahogy mi is számíthatunk Orbán Viktorra, úgy ő is számíthat a mi szavazatunkra.

Erdélyben nagyon stabil a Fidesz tábora. Ezt egy brüsszeli báb nem tudja megingatni. Magyar Péternek szerencséje volt, hogy nem ment el a székelyekhez, bár valószínűleg ezt nem is merte megkockáztatni, mert ott még gorombább lett volna a fogadtatás.

Egy haszonleső, hataloméhes, kitartottnak ismerik őt, akit külföldről pénzelnek. Az ilyen ember hiába próbálja kiadni magát hazafinak egyszerűen nincsen becsülete és hiteltelen. Nem csoda, hogy a csendőröknek védeni kellett a rendezvényét és testőrökkel jár. Nálunk Erdélyben nincsenek barátai és szimpatizánsai.”

Továbbra is stabil a Fidesz Erdélyben. A képen: Czégényi Raymond és Georg Spöttle Fotó: Georg Spöttle

Magyar Péter Erdélyben

Magyar Péter hiába tagadta már a nap végén egy interjúban, hogy ő nem mondott olyat, hogy „románföld”, az internet ugye nem felejt és futótűzként terjedt, főleg konzervatív körökben videórészlet. Láthatóan a hazudozás a politikus lételeme már színre lépése óta. Nem akart pártot alapítani, mégis megtette a megvásárolt „Tisza” névvel, nem akart Brüsszelbe menni, mert az a világ legnagyobb kamuállása, de a végén csak felvette a mandátumát. Esküdözött, hogy nem kell neki mentelmi jog és most mégis rettenetesen ragaszkodik hozzá a telefonlopás ügye miatt. Ezekkel a tényekkel az erdélyi emberek is mind tisztában vannak, meg eleve, aki a feleségét képes lehallgatni arról még markánsabb a véleményük.