A kamaszok titkai a képernyőn: a Netflix lerántotta a leplet a szülők legnagyobb félelméről

A serdülőkor a család és az egyén számára is normatív krízis: a gyerek testi-lelki átalakulása újraírja a korábbi kapcsolódási mintákat, vele együtt pedig az egész család, az egész rendszer változik. A Netflix Kamaszok című sorozat főszereplőjének története ennek a krízisnek a legsötétebb kimenetelét mutatja be: az elmagányosodást, a félreértett érzéseket, a kapcsolódás hiányát – és egy olyan tragédiát, amely akár elkerülhető is lehetett volna.

Kamaszok. Fotó: YouTube - Netflix Magyarország

Milyenek a kamaszok?

Egyre több kutatás mutatja, hogy a fiatal fiúk különösen sérülékenyek az online radikalizáció, az incel-identitás vagy az erőszakos közösségek irányába.

Az elutasítottság, a társas kudarcok, a nemi szerepekkel kapcsolatos bizonytalanság, az online zaklatás vagy a romantikus visszautasítás mind táptalajává válhat annak, hogy a kamaszok veszélyes eszméket találjanak vonzónak.

Az elmagányosodás nem csupán egy kellemetlen lelkiállapot, hanem súlyos következményekkel járhat a mentális egészségre, különösen, ha tartósan fennáll.

A kamaszkor egyik mérgező érzése a magány, a social media, az internetes bullying pedig ezzel az érzéssel operál: a kirekesztés a bullying egyik direkt és indirekt célja és következménye, ami nemcsak a kamaszok egyik rémálma, de komoly pszichés terhet is jelent, valamint rizikófaktort a mentalizációs képességek elakadásában és ezáltal szintén rizikót a szélsőséges csoportokhoz való vonzódásban.

A legtöbb szülő pedig nem tud – vagy nem mer – belépni a gyermeke digitális tartalmakkal összefonódott hétköznapi valóságába. A legtöbb esetben ugyanis a szülők maguk is küzdenek saját származási családi kapcsolataikból eredő elakadásaikkal, fel nem oldott konfliktusokkal, saját érzelmi elérhetetlenségükkel és akár leválási nehézségeikkel. Ezek mind akadályozzák azt, hogy saját gyermekükhöz kapcsolódni tudjanak, a generációs szakadék okozta távolság pedig csak nehezíti ezt. Sokszor a konfliktus is az, ami megijeszti a szülőt: pedig a konfliktus a kamaszkor elengedhetetlen része, érdemes rá úgy tekinteni, mint egy lehetőségre a korrekcióhoz. Ehhez persze a szülőnek kell felnőttként viselkednie, ehhez azonban elengedhetetlen az a bizonyos gyakran emlegetett érzelmi érettség, amin érdemes tudatosan és fókuszáltan dolgozni.