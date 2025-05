A háború eddigi fázisában, mind az USA, mind pedig Kijev európai szövetségesei ügyeltek arra, hogy a fegyverek hatótávolsága csak a védekezésre legyen alkalmas. A legtöbb eszköz 30-50 km távolságra tudta csak eljuttatni a lövedéket és a rakétákat. Az Ukrajnát támogató NATO országok így akarták elkerülni azt, hogy Kijev támadást mérhessen orosz nagyvárosok ellen. Hétfő este óta ez megváltozott, miután Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy nem korlátozzák többé a leszállított fegyverek hatótávolságát. Ehhez szinte azonnal csatlakozott Franciaország és Nagy-Britannia is.

Friedrich Merz német kancellár (CDU) megérkezik a Tirana Nemzetközi Repülőtérre az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára

Fotó: Kay Nietfeld / dpa Picture-Alliance/AFP

Reakciók Merz kijelentésére

Merz kancellár kijelentései, bírálatot váltottak ki az ellenzékből. Sören Pellmann baloldali politikus aggodalmának adott hangot: "Az a tény, hogy az Ukrajnának szállított fegyverekre most már nincsenek hatótávolsági korlátozások, sajnos nem változtat a háború menetén, hanem további eszkalációhoz vezethet". Sahra Wagenknecht, a BSW vezetője szintén azt kifogásolta, hogy ez "végső soron Németországba is áthozhatja a háborút". Az ellenzéki politikusasszonynak ebben igaza van, hiszen, ha egy német „Taurus” típusú rakétával csapást mérnek az Ukránok Moszkvára vagy más orosz városra, az a Kreml szerint hadviselő féllé teheti Németországot. Arról nem is beszélve, hogy a válaszcsapás igen kemény lesz az oroszok részéről. Egy nukleáris csapás rémképe újra itt lebeghet felettünk.

„Ukrajna nyugati támogatóinak bejelentett döntése, hogy feloldják a Kijev nagy hatótávolságú fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokat, ellentétes Oroszországnak a konfliktus békés rendezésére irányuló erőfeszítéseivel” – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn. Peszkov ezt Friedrich Merz német kancellár megjegyzéseire reagálva mondta, aki szerint Ukrajnára már nem vonatkoznak a nyugatról szállított fegyverek hatótávolsági korlátozásai.

A britek, a franciák és a németek láthatóan mindent megtesznek azért, hogy a háborús konfliktust elhúzzák és eszkalálják. Mindhárom ország vezetése folyamatosan arról beszél, hogy Oroszország nem fog megállni Ukrajnánál, hanem le akarja rohanni Lengyelországot és Németországot. A Kreml többször kijelentette, hogy nem akar támadást indítani egy NATO ország ellen sem, sőt még Ukrajna elfoglalása sem szerepel a tervek között.