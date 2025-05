A szíriai polgárháború elől érkező menekültáradat csúcspontján Angela Merkel akkori szövetségi kancellár és belügyminisztere, Thomas de Maizière (mindketten CDU) úgy döntöttek, hogy még jogi felülvizsgálat után sem utasítanak vissza egyetlen menedékkérőt sem a határon. Határozatuk azóta is politikailag vitatott. Dobrindt bejelentette, hogy az intézkedés végrehajtása érdekében a következő napokban növelik a rendőri jelenlétet a német határokon. A határellenőrzés 2024 szeptembere óta van érvényben Németország valamennyi szárazföldi határán. Ennek ellenére mindenkit beengedtek, aki menedékkérelmet szándékozott benyújtani Németországban. Mostantól csak érvényes útlevéllel és vízummal lehet átkelni a határokon. Persze továbbra is komoly problémát jelent az embercsempészek által bejuttatott migránsok kitoloncolása, hiszen a kibocsájtó országok a legtöbb esetben nem fogadják vissza őket.

Mától zárva a német határ a migránsok elől / Fotó: Adriel Perdomo / MTI/EPA/EFE

A német határzár Merz kampányának az egyik sarokköve volt

Dobrindt szerint azonban lesznek kivételek az elutasítások alól. Gyermekeket, terhes nőket és más veszélyeztetett csoportokat nem fognak visszautasítani – mondta.

Azt akarja elérni, hogy „apránként csökkenjen a migrációs nyomás”

– mondta. Az új belügyminiszter szerint arról is szó van, hogy „jelezzük, hogy Németországban megváltozott a bevándorlási politika”. Bejelentett egy kezdeményezést is az európai menekültpolitika szigorítására. A Németországban benyújtott első menedékkérelmek száma az utóbbi időben meredeken csökkent. Az első negyedévben 36 000 kérelem érkezett, 30 000-rel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezt Dobrindt is elismerte. Ugyanakkor még mindig túl magasnak tartja, részben azért, mert az új menedékjogi kérelmek összeadódtak a korábbi években benyújtottakkal így viszont már sok százezer emberről beszélünk.

Elsőként Donald Tusk fejezte ki nemtetszését a határvédelemmel szemben. A liberális lengyel politikus szerint továbbra is be kellene engedni minden migránst az unió területére. Tusk azt is bejelentette, hogy nem fognak befogadni meneküleket, akiket Németország visszaküld a német-lengyel határról. Tusk szerint Merznek nem a migrációval, hanem az AfD-vel kell törődnie, mert az az igazi problémája az új kormánynak. A lengyel politikus ezzel arra célzott, hogy az Alternatíva Németországnak pártot (AfD) az Alkotmányvédelmi Hivatal végérvényesen neonáci pártnak nyilvánította (Gesichert Rechtsextrem). Ezen döntés alapján el lehet kezdeni a párt betiltását a kormány által. Valójában ez is a cél, hiszen pont a bevándorlás miatt az AfD Németország második legerősebb politikai ereje lett a CD/CSU után.