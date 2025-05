Vlagyimir Putyin egy paranoiás élőhalott, aki szinte ki sem meri tenni a lábát a Kremlből

A katonatiszt a Mirrornak nyilatkozva kifejtette, hogy Putyin már most halott ember, teljesen felemésztette erőit az ukránok ellen viselt háború, amely a vesztét okozza. S nem véletlen, hogy Zelenszkij ukrán elnök invitálása ellenére – vagy éppen azért? – nem ment el a mai, isztambuli béketárgyalásra.

Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke

Fotó: Evgeny Biyatov / Anadolu/AFP

Őrült pletykák keringenek Putyinról

„Vannak elemzők, akik jobban tudják, mint én, hogy Putyin már halott ember, kimerült, akinek a háború a véget jelenti. Nem ment el Isztambulba, mivel az hiszi, hogy veszélybe kerülhet, vagy letartóztatják háborús bűncselekmények miatt. A nagyon rosszul fest Oroszországban, mert az Egyesült Államok is a békét szorgalmazza, Trump pedig rájött, hogy átveri Putyin. Zelenszkij húzása, hogy személyes találkozóra kérte, rávilágított a blöffjére. Oroszország a következő hónapokban bevételeinek egyharmadát elveszíti az olajárak csökkenése miatt, és valószínűleg már egymillióra rúg az elesett katonák száma. Hihetetlenül paranoiás, amit a fokozott biztonsági intézkedésekből láthatjuk, és egyes források szerint legalább két hasonmása van. Úgy viselkedik, mint az aggódó cár, miközben a bolsevikok a kapunál gyülekeznek. Az oroszok még egy vekni kenyeret sem tudnak venni” – nyilatkozta Hamish de Bretton-Gordon ezredes.

Bruce Jones, az Egyesült Királyság vezető Oroszország-elemzője hozzátette, hogy Moszkvában a dolgok soha nem végződnek demokratikusan, és a helyzet egyre rosszabbá válik Putyin számára.

Évek óta tüntetnek el és gyilkolnak meg embereket a hadseregében, s ez érvényes a moszkvai vezetőre is, aki nem hoz jó döntéseket. Szóval nem csoda, hogy Putyin paranoiás

– mondta az elemző.

„Sokak szívesen látnák holtan Putyint, de olyan szigorú biztonsági gyűrű veszi körül, hogy valóban kérdéses, hogyan tudnának megszabadulni tőle, jelenleg nem valószínű, hogy ez megtörténik” – nyilatkozta Richard Kemp ezredes, az afganisztáni brit erők korábbi parancsnoka.

Az Egyesült Államok és a nyugat-európai vezetők további szankciókkal fenyegették Oroszországot, ha nem történik előrelépés az ukrajnai harcok megállításában. Az Institute for the Study of War washingtoni agytröszt szerint Oroszország megpróbálja elhúzni a tárgyalásokat, hogy további engedményeket szerezzen az Egyesült Államoktól, és további előrelépéseket tervez a harctéren.