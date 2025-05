Románia választott

A romániai második forduló meglepően izgalommentesen alakult az Európa-barát tábor örömére. A független liberális reformpolitikus, Nicusor Dan mintegy 850 ezer szavazattal több szavazatot szerzett, mint kihívója, a jobboldali radikális George Simion. A siker kulcsa a választási részvétel hatalmas növekedése volt. Az első elnökválasztási fordulóban még 53 százalékos volt. A második fordulóban 65 százalékos volt. Úgy tűnik, sok „nem szavazó” összekapta magát, miután látta, hogy Simion messze a legjobb eredményt érte el az első fordulóban. A sok ezer mobilizált szavazó megakadályozta, hogy radikális jobboldali elnök legyen Romániában.

Romániai választás: szavazók adják le szavazataikat egy szavazóhelyiségben Bukarestben, 2025. május 18-án

Fotó: MIHAI BARBU / Mihai Barbu / AFP

Románia új államfője

A leendő román államfő, Nicusor Dan, egy 55 éves matematikaprofesszor. Minden bizonnyal matekzseninek mondható. Tinédzserként kétszer is aranyérmet szerzett Romániának a Nemzetközi Matematikai Olimpián. Kampánytársai szerint úgy is viselkedik, mint egy tipikus matematikus – rendkívül pragmatikusan. Csapata sajnálatára Dan számos közösségi médiában való szereplést visszautasított, mert logikája és számításai szerint azok nem hoztak volna közvetlen hasznot. Végül ez a kevés is elég volt a győzelemhez, és Dan a lineáris televíziós kamerák előtt a pulpitusra lépett:

„Szeretnék köszönetet mondani annak a több tízezer románnak, akik az elmúlt hetekben a víziónkért küzdöttek. Megmutatták a civil társadalom erejét. Ez az erő sokkal erősebb, mint az elidegenedés ebben az országban” – mondta Dan.

Romániában sokan valóban eltávolodtak a politikától. Mind a jobboldali radikális George Simionra, mind a pártonkívüli reformpolitikusra Nicusor Danra tiltakozásból szavaztak. Crin Antonescu, a PSD, a PNL és az UDMR pártok nagy kormánykoalíciójának elnökjelöltje már az első fordulóban kiesett, majd a kormánykoalíció május elején felbomlott. Marcel Ciolacu miniszterelnök lemondott. A kormány egyre népszerűtlenebbé vált, és korrupcióval vádolták a politikusokat. Dan elnökként ezen akar változtatni, és ezt sokan el is hiszik, hiszen sok más román politikussal ellentétben ő maga nem korrupcióval hívta fel magára a figyelmet. Győzelmi beszédében Dan azt mondta:

A mai választásokat a románok egy olyan közössége nyerte meg, akik mélyreható változást akarnak. Egy olyan közösség, amely működő közigazgatást, kevesebb korrupcióval sújtott országot és virágzó gazdaságot követel a román állampolgárok számára.

Dan elnök egyik első feladata, hogy új miniszterelnököt találjon, és megbízza őt a kormányalakítással. Egyelőre még nehéz elképzelni, hogy Nicusor Dan milyen kormánnyal tudna jól együttműködni, hiszen a reformer erőknek nincs többsége a román parlamentben. Dan a radikális jobboldali Simion elnökjelölt mintegy ötmillió szavazóját is meg akarja szólítani.