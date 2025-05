Donald Trump eltörli a Szíria elleni szankciókat és találkozni akar as-Sharaa elnökkel

Az USA is megkezdte a kapcsolatok normalizálását Szíriával. Marco Rubio amerikai külügyminiszter még a héten találkozik szíriai kollégájával. A szankciók még abból az időből származnak, amikor Szíriát Bassár el-Aszad elnök irányította. Őt decemberben megdöntötte a Hayat Tahrir as-Sham milícia (Keleti Felszabadítási Front), akik most a nemzetközi kapcsolatok helyreállítására és a szankciók megszüntetésére törekszenek. A milícia azóta átalakult és állami struktúrákat hoztak létre.

Trump amerikai elnök normalizálni akarja a kapcsolatokat Szíriával és fel akarja oldani a szankciókat.

Ez történt eddig Szíriával

Az Aszad-rezsim bukására és a szíriai politikai változásokra tekintettel az EU februárban úgy döntött, hogy felfüggeszti a Szíriával szembeni gazdasági szankciók egy részét, és egyes személyeket levesz a szankciós listáról. Ennek célja az ország gazdasági fellendülésének támogatása. Az EU jelenleg is vizsgálja, hogy megszünteti-e a Szíriával szembeni további szankciókat. Németország már ismét megnyitotta nagykövetségét Damaszkuszban és Ahmed Sharaa elnök szeretné, ha minden uniós ország diplomatái visszatérnének, mivel ez jót tenne a nemzetközi megítélésnek és Szíriának szüksége van nyugati befektetőkre.

Moszkva is hamar kiegyezett az új erővel és nem zárta be nagykövetségét, sőt a Földközi-tenger partján található katonai bázisokat is tovább üzemeltethetik. Ahmed as-Sharaa kormánya nemrég közvetítőkön keresztül tárgyalásokat kezdett Izraellel is. A két szomszédos ország között feszült a viszony és Izrael a hatalomátvétel után komoly légicsapásokat mért szíriai katona bázisokra és több hadihajót is megsemmisített, hogy ezzel meggyengítse a HTS milícia hadi erejét, mivel így nem tudták átvenni Bashar al-Asszad hadseregének fegyverrendszereit. Az, hogy Izrael annektálta a Szíriához tartozó Golán-fennsíkot, tovább rontott a helyzeten. Ahmed as-Shara elnök harci neve Abu Mohammed al-Dzsuláni volt, ami Golánit jelent. Ennek oka, hogy az elnök családja a Golán-fennsíkról származott és 1967-ben, miután Izrael elfoglalta annak nagy részét, a családot kitelepítették.

Szíria átmeneti kormánya „az igazság győzelmének” nevezte Trump bejelentését. A közel-keleti ország külügyminisztere, Asaad al-Shaybani az X-en közzétett nyilatkozatában köszönetet mondott Szaúd-Arábiának. A királyság őszinte erőfeszítéseket tett, hogy támogassa a „Szíria elleni igazságtalan szankciók” feloldását.

A szankciók feloldását új kezdetnek tekintjük az újjáépítés útján”

– folytatta Shaybani. Szíria új fejezetet nyit.