Tilos a tej, avagy ne igyunk szarvasmarha-tőgyváladékot!

Az Egyesült Nemzetek Szervezete által majd’ negyedszázada bevezetett figyelemfelkeltő nap célja, hogy rávilágítson a tej jótékony élettani hatásaira, amely milliárdnyi embert táplál.

A PETA szerint, amit „tejnek” neveznek, az valójában a „kihasznált, beteg és gyászoló anyák váladéka.”

Tej, a woke kereszttüzében

A sokak szerint aktív elmebetegeket tömörítő PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) az emléknap nevének megváltoztatását követeli. Szerintük találóbb a „Szarvasmarha Emlőváladék Világnapja”. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) írt levelükben rámutatnak, hogy a tehenek ugyanúgy választanak ki tejet utódaik táplálására, mint az emberek. A tejipar azonban a borjakat elválasztják anyjuktól, hogy a táplálásukra szánt tejet ellophassák és embereknek adhassák el.

„Ez az átnevezés azt a tényt tükrözné hatásosan, hogy a tehenek nem jókedvükben adnak tejet, hanem azért, mert anyák” – írja Elisa Allen, a PETA alelnöke.

Amit globális tápláléknak neveznek, az valójában a borjaknak szánt étel.

Tetézi a bajt, hogy a PETA szerint a tejipar hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt bocsát ki, ezért azt javasolják, hogy nap nevét a „Szarvasmarha Tőgyváladék Világnapjára” nevezzék. Szerintük a „tehenek váladéka” éppúgy nem embernek való, mint a kutyáké, ráadásul, így nem jutnak élelemhez a szarvasmarha borjak. Akiket születésüket követően elválasztanak az anyjuktól, így nem alakul ki a kötődés az anyjukkal, és stresszt okoz. A gépi fejés pedig sokszor fájdalmas tőgyfertőzést okoz.

„A fogyasztóknak joguk van tudni, hogy mit isznak” – magyarázza a woke élvonalában harcoló Ms. Allen asszony, aki úgy véli, a „Tehéntőgy Váladék Világnapjává” átnevezés feltárhatja, hogy amit „tejnek” neveznek, az valójában a „kihasznált, beteg és gyászoló anyák váladéka.”

A PETA nélkülözhetetlen tevékenységének egyik mérföldköve volt, amikor korábban a Cambridge-i szótár szerkesztőinek írtak, hogy haladéktalanul változtassák meg a patkány definícióját, mert amikor a szót emberre használják, azzal tisztességtelenül ábrázolják a kicsi, szőrös rágcsálót. Korábban pedig a híres Farrow & Ball céget szólították fel arra, hogy az állatnevet viselő festékeiket – például füstölt pisztráng, cserepes garnélarák, füstölt lazac – tegyék „vegán baráttá.”