Megölték az izraeli nagykövetség két alkalmazottját az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban, a Zsidó Múzeum közelében. Ezt Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter jelentette be. A hatóságok szerint terrortámadás történt. Egy gyanúsítottat az ügyészség letartóztatott. A támadó be akart hatolni a múzeumba is, feltehetően azért, hogy további embereket gyilkoljon meg, de a biztonsági személyzet ezt megakadályozta és őrizetbe vették a támadót a rendőrök kiérkezéséig.

A két diplomatát a Zsidó Múzeum közelében lőtték agyon szerda este – írta Kristi Noem az X platformon közzétett bejegyzésében. A fővárosi Zsidó Múzeum (Capitol Jewish Museum) pár lépésre található az FBI fővárosi kirendeltségétől. A két áldozat, egy férfi és egy nő, a Zsidó Múzeumban tartott rendezvényről távozott, amikor a gyanúsított odalépett és tüzet nyitott – közölte a város rendőrfőnöke, Pamela Smith. A feltételezett elkövető a terrortámadás után megpróbált bemenni a múzeumba – mondta. Ott a múzeum biztonsági személyzete feltartóztatta. A férfi egy palesztin kendőt viselt és Chicagóból származik, a rendőrök a nevét is megadták: Elias Rodrigueznek hívják és 30 éves. Terrortámadás Washington DC-ben Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU A hatóságok szerint terrortámadás történt Egy gyanúsítottat letartóztattak – jelentette be a rendőrség. Őrizetbevételekor azt kiabálta, hogy „Szabad Palesztinát”. Pam Bondi amerikai főügyész az X-en azt írta, hogy a helyszínen volt, és hogy „szörnyű lövöldözés történt”. A helyi média korábban arról számolt be, hogy az áldozatok feltehetően izraeli diplomaták, ez később be is igazolódott. A Ynet izraeli hírportál idézte a washingtoni izraeli nagykövetség szóvivőjét, aki szerint a követségi alkalmazottakat „közvetlen közelről lőtték le”. Danny Danon izraeli ENSZ-nagykövet „az antiszemita terrorizmus förtelmes tettéről” beszélt. „Bízunk abban, hogy az amerikai hatóságok határozottan fel fognak lépni azok ellen, akik felelősek ezért a bűncselekményért” – írta Danon az X-en közzétett bejegyzésében. A lövöldözéses incidens az Izrael és a Gázai övezetben a militáns iszlamista Hamász közötti háború hátterében történt. Izraelt nemzetközi szinten heves bírálatok érték katonai akciói és a nagyrészt elpusztított tengerparti övezetben kialakult katasztrofális humanitárius helyzet miatt. Az elmúlt hetekben Amerika- és Nyugat-Európa-szerte számost tüntetés volt Izrael új katonai offenzívája miatt, főleg azért, mert Benjamin Netanyahu kijelentette, hogy az izraeli hadsereg soha többé nem fogja elhagyni a Gázai-övezetet. A háborúban eddig 60.000 palesztin vesztette életét. Izraelben is egyre erősebbek a háború ellenes hangok és folyamatosan bírálják a miniszterelnököt, amiért nem köt tűzszünetet a Hamásszal és nem megy bele egy újabb fogolycserébe. Az izraeli titkosszolgálatok szerint 20 elhurcolt túsz még életben van.

