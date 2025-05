Zelenszkij „magyar hangja” Friedrich Merz és újabb szankciós őrület Berlinből

A Nyugat reakciója hamar megérkezett és nem volt más, mint az elutasítás. Az ukrán vezető helyett Emmanuel Macron és Friedrich Merz, mintha csak Zelenszkij szóvivői lennének azonnal nemet mondtak a Kreml javaslatára. A háborúpárti politikusok körébe tartozik még Keir Starmer brit kormányfő és Donald Tusk is. Ők is inkább Zelenszkij narratíváját követve elő körben egy harmincnapos tűzszünetet szeretnének kicsikarni Vlagyimir Putyintól. Ezt Moszkva kevésbé preferálja, mivel a harminc napot Kijev a fegyverkezésre használná fel. Ki tudnák szállítani a nyugati szövetségesektől kapott eszközöket a frontra, friss erőket vezényelnének a front több szakaszára, felhasználnák a nyugati hírszerzési információkat és hídfőállásokat tudnának kiépíteni. A harmincadik napon pedig bejelentenék, hogy az oroszok megszegték a tűzszünetet és ezért ellentámadást indítanak. Az oroszok dinamikusan haladnak előre a Donbasszba és egy tűzszünet komoly hátrányt okozna jelen pillanatban, mivel már közel járnak a stratégiai cél eléréséhez, azaz a négy donbasszi megye elfoglalásához.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b), Olekszandr Szirszkij vezérezredes (k) és Rusztem Umerov (j) ukrán védelmi miniszter látogatást tesz az ukrán hadsereg parancsnoki bázisán Kupjanszkban, 2023. november 30-án (Fotó: Ukrán Elnöki Sajtószolgálat/AFP)

Ezeket mondták Zelenszkij szócsövei

Ukrajna európai szövetségesei elutasították azt az orosz javaslatot, hogy vegyék fel a 2022-ben megszakadt béketárgyalások fonalát, mivel az szerintük nem megfelelő.

„Azt várjuk Moszkvától, hogy most azonnal egyezzen bele a tűzszünetbe, ami egyáltalán lehetővé tenné a valódi tárgyalásokat” – mondta Merz kancellár.

„Először a fegyvereknek kell elhallgatniuk, aztán kezdődhetnek a tárgyalások”.

Macron francia elnök is azt írta az X-en: „Nem lehet párbeszéd, ha közben civileket bombáznak”. Az ukrán médiában az volt a tenor, hogy Putyin ismét „halogató taktikával” próbál időt nyerni.

Németországban már „hegesztik” az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen, hiszen az eddigiek is annyira sikeresek voltak. Németország padlóra küldte saját gazdaságát az energiahordozókra kirótt behozatali tilalommal. A gazdasági szereplők közül autóipar szenvedi meg a legjobban a szankciókat. A Volkswagen cég most a kínaiakkal arról tárgyal, hogy négy üzemüket eladják nagy ázsiai márkáknak. Merz láthatóan nem tanult az előző kormány hibáiból, hanem még rá is tesz egy lapáttal. Van egy jó mondás, hogy az őrületnek a legbiztosabb jele az, ha mindig ugyan azt csináljuk, de más eredményt várunk el...

Ezzel szemben az USA-ból teljesen más üzenet érkezett.

Trump amerikai elnök fokozta a nyomást Ukrajnára. Felszólította Zelenszkijt, hogy járuljon hozzá a Putyin által javasolt közvetlen béketárgyalások törökországi folytatásához. Csak akkor derülne ki Kijev, az ő európai partnerei és az Egyesült Államok számára, hogy milyen lehetőségeknek nyílik meg az út, és ennek megfelelően tudnának cselekedni – írta Trump a Truth Social nevű online oldalán. „Folytassuk a beszélgetést – most!!!” Zelenszkij üzenete, amelyben beleegyezett a csütörtöki tárgyalásba nem sokkal később érkezett. X-bejegyzésében az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy „Ukrajna hétfőtől teljes és tartós tűzszünetet vár, hogy megteremtse a diplomáciához szükséges alapot. Nincs értelme folytatni az öldöklést”.