Folyik a nyomozás, hogy kiderítsék, kik állnak az orosz stratégiai bombázók bázisainak ellen indított ukrán támadássorozat mögött. Egy gyanúsítottat a helyiek tettenérés után meglincseltek, ám orosz hírportálok szerint más őrizetesek is vannak a terrortámadással kapcsolatban. Az egyik fő gyanúsított egy sztár DJ, Artyem Tyimofejev, aki Kijevben volt sokáig „lemezlovas” majd a háború kitörésekor feleségével áttelepült a dél-uráli Cseljabinszkbe, ahol hamarosan megkapták az orosz állampolgárságot is.

Az FSZB és a nyomozóhatóságok nagy erőkkel keresik Artyem Tyimofejevet. A 37 éves ismert DJ lett az orosz légibázisok elleni támadásnak a fő gyanúsítottja. / Fotó: Vera Katkova/Anadolu Agency via Getty Images

A DJ szervezte a támadások logisztikáját

A férfi valószínűleg már akkor az SZBU, az ukrán titkosszolgálat tagja lehetett és megbízással érkezett Oroszországba. Cseljabinszkban egy fuvarozócéget alapított és négy kamionnal árut szállított. Amerikai és orosz értesülések szerint ezekkel a kamionokkal vitték a kamikaze-drónokat a légibázisok közelébe. Azért így szállították a drónokat, mivel azoknak így nem kellett több ezer kilométert megtenniük és remek célpontot szolgáltatni az orosz légvédelemnek, hanem rövid távolságból, szinte kivédhetetlenül támadták meg az Olenya, Belaya, Iwanowo und Djagilew légibázisokat, ahol a stratégiai nehézbombázók állomásoznak. A TU-22 és TU 95 típusú gépek alkalmasak a taktikai és stratégiai nukleáris fegyverek célba juttatására.

Dimitrij Medvegyev az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kedden bejelentette, hogy az ukránok támadása nem marad megtorlás nélkül. Moszkva előkészíti a megfelelő választ a vonatok ellen elkövetett ukrán terrortámadásra és a légibázisok elleni dróncsapásra. Az ukránok egyre több drónt vetnek be és ezeket nemcsak a levegőben. A Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi híd pilléreit is megrongálták ukrán vízalatti drónok.

Kijev láthatóan meg akarja mutatni nyugati szövetségeseinek, hogy megfelelő anyagi és eszközbéli támogatás mellett folytatni akarják a háborút, azért is rondítottak bele a béketárgyalásokba a támadássorozattal.

Érdekes, hogy az események előtt két ukránbarát amerikai szenátor Lindsey Graham és Richard Blumenthal látogatta meg Zelenszkijt. Mindkét politikus erősen elkötelezett Ukrajna mellett és háború folytatását preferálják. Nagy-Britannia is bejelentette, hogy 100.000 harci drónt szállít Kijevnek, hogy folytatni tudják a harcot Oroszország ellen. Láthatóan többen is vannak, akik szabotálni akarják Donald Trump béketervét. Ide tartozik Friedrich Merz német kancellár is, aki szintén a háború folytatása mellet érvel és közösen akar nagy hatótávolságú rakétákat gyártani Ukrajnával. Merz többször azt nyilatkozta, hogy nem szabad hagyni, hogy Oroszország megnyerje ezt a háborút.