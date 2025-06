Ferencz Orsolya: A Kapu Tibor űrrepülésére fordított összeg minden egyes fillérje busás hasznot hoz

Cserényi Gyula és Kapu Tibor magyar űrhajósok. A Zero-G repülések lehetővé teszik, hogy megtapasztalják a súlytalanságot anélkül, hogy elhagynák a Föld légkörét. Az űrben tartós állapotként fellépő súlytalanságot egy precízen számított parabolarepülési manőver során lehet megvalósítani.

Fotó: HUNOR Program

Origo: Kapu Tibor űrutazása mennyiben fogja előremozdítani, felgyorsítani jelenlétünket a különféle űrprogramokban?

Ferencz Orsolya: Kapu Tibor révén 45 év után nemzeti kutatóűrhajóssal térünk vissza az űrbe. Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy Farkas Bertalan 1980-as repülése után Charles Simonyi 2007-ben és 2009-ben is járt a nemzetközi űrállomáson. Az újabb magyar asztronauta indulása azonban egy tisztán nemzeti program, így nagyon nagy potenciállal bír a hazai kutatóintézetek és cégek számára. Tudományos tartalmának bőségét jól jellemzi, hogy Kapu Tibor mintegy harminc különböző kísérletet fog elvégezni. A módszereket, eszközöket magyar mérnökök, orvosok és kutatók fejlesztették ki. Ha egy országnak van lehetősége, képessége űrhajósok kiválasztására, kiképzésre, és a magas sztenderdeknek megfelelő tudományos programok összeállítására, akkor ez egyfajta belépőt jelent az űrkutatás világába, amely a közeljövőben egyre fontosabb lesz. Tíz éven belül a Hold körül és a felszínén is lesz emberi jelenlét a bázisállomásokon. S természetesen a Föld körüli pályán keringő űreszközöknek is szükségük van személyzetre.

Origo: Valószínűsíthető, hogy ezután nem kell majd újabb 45 évet várni egy újabb magyar kozmonautára?

Ferencz Orsolya: Nagyon remélem, hogy így lesz! A HUNOR (Hungarian to Orbit) csapata, amelyet vezetve megvalósítottuk ezt a programot, a kormány támogatásának köszönhetően vált valóra, hiszen biztosította a forrásokat. Szóval nem kétséges számomra, hogy a kormány és a magyar emberek egyaránt számítanak arra, hogy a megszerzett tudás és tapasztalat hasznosuljon, és nem kell évtizedeket várni egy újabb magyar kutató űrutazóra.

Origo: A HUNOR program, illetve az újabb magyar űrhajós szerepvállalása nyomán felfigyelnek ránk az űripar nagypályás játékosai, a tudományág aktív szereplői? Mennyire tudunk labdába rúgni közöttük?

Ferencz Orsolya: Máris felfigyeltek ránk. A HUNOR nemzetközi elismertsége kiváló, mert jó a csapat, a tudományos program és a kiválasztás megszervezése komoly elismerést váltott ki. Az űrtevékenységek széles skálán mozognak, egyetlen program sikere nem jelent automatikusan jogot a „nagy pályára”. Állandó, precíz és hasznos befektetésre van szükség, nem véletlen, hogy a hozzánk hasonló lélekszámú Csehország, Belgium, Portugália és Svédország is egyre többet és többet fektet be az űrkutatásba, nem szégyen elismerni, hogy lenyűgöző létesítményekkel és tudással bírnak ezek az országok. Nem lehet a babérjainkon ülni, mindig vannak és lesznek újabb és újabb kihívások. Ráadásul, ez egy rendkívül nagy szaktudást igénylő pálya, itt csak a valódi képességekkel lehet labdába rúgni. Aminek azért van egy jó oldala is: minden új feladat újabb lehetőségeket is teremt. Hiszek abban, hogy mi magyarok képesek vagyunk arra, hogy éljünk ezekkel.