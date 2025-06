Nem tett komoly kárt az USA az iráni atomprogramban?

Médiajelentések szerint az amerikai támadások Iránban csak néhány hónappal vetették vissza az ország nukleáris programját. A New York Times és a CNN is beszámolt az első hírszerzési értékelésről. Mindkét, a Demokrata Párthoz közelálló médium a Nemzeti Hírszerző Ügynökség (DIA) jelentését ismerő tisztviselőkre hivatkozott. A jelentés szerint a hétvégi támadásoknak nem sikerült megsemmisíteniük Irán földalatti nukleáris létesítményeit. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője bírálta a „szigorúan titkos” jelentés közzétételét. Az értékelés helytelen – írta az X platformon. Egy olyan támadás eredménye, mint amilyen az Egyesült Államok által végrehajtott, „teljes pusztítás” lenne, ezt mindenki tudja. Donald Trump amerikai elnök is elutasította a jelentéseket. „Az iráni nukleáris létesítményeket teljesen megsemmisítették!” – írta a Truth Social online platform. Nem kizárt, hogy a baloldali médiumok Donald Trumpot és a hadsereget akarják lejáratni hamis hírekkel.

Irán továbbra is ragaszkodik a nukleáris programjához

Irán a jövőben atomfegyvert szeretne

Közvetlenül az amerikai támadások után Trump már kijelentette, hogy az iszfaháni, natanzi és fordowi nukleáris létesítményeket teljesen megsemmisítették. Azt mondta, hogy ez halálos csapást mért az iráni nukleáris programra.

A hírszerzési jelentés szerint csak a hegy mélyén (60 méteres mélységben) épült Fordó létesítmény bejáratai pusztultak el, maguk a földalatti épületek nem. A jelentés azt is feltételezi, hogy Irán már a támadások előtt áthelyezte dúsított uránkészletét más helyszínekre, ahogy arról a New York Times is beszámolt. A CNN szerint a támadás „legfeljebb néhány hónappal” vetette vissza az iráni nukleáris programot. Az újság kevesebb mint hat hónapról beszélt. Mindkét médium hangsúlyozta, hogy ez egy első, még nem teljes jelentés, és hogy a további vizsgálatok eltérő következtetésekhez vezethetnek.

Irán bejelentette, hogy még a bombázások előtt biztonságos helyre szállították a már 60 százalékosra dúsított uránt és az ehhez szükséges centrifugákat. Teherán szerint az ország folytatni fogja nukleáris programját, ebben sem Izrael, sem az USA nem tudja megakadályozni. A támadások fényében érthető, hogy Irán továbbra is ragaszkodik a nukleáris programjához és a jövőben atomfegyvereket szeretne, hiszen ezek elrettentő hatását tapasztalni lehet Izrael, India és Pakisztán esetében is. Az arab-izraeli háborúk is véget értek, amint Izrael legyártotta az első taktikai nukleáris robbanófejét. Azt követően senki nem merte megtámadni a zsidó államot. India és Pakisztán sem indít háborút egymás ellen a kasmíri területi viták ellenére sem, hiszen mindkét állam jelentős nukleáris arzenállal rendelkezik.