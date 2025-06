Támadás érte a világ legnagyobb gázmezőjét Iránban

Katz, izraeli védelmi miniszter szerint Teherán lángokban áll. A zsidó állam komoly támadásokat mért Irán energetikai infrastruktúrájára is. Jeruzsálem szerint az izraeli légierő teljesen uralja az iráni légteret, mivel perzsa állam légvédelmi rendszerei jórészt megsemmisültek, így nem tudják megakadályozni az izraeli repülők és cirkálórakéták csapásait. Irán már 20 katonai vezetőjét vesztette el és a vadászbombázók folyamatosan támadják Teheránt is. A Forradalmi Gárda több száz rakétát lőtt ki Haifára, Tel Avivra és más izraeli városokra.

Iráni médiumok szerint az 1200 km hatótávolságú Hadzs Kasszem cirkálórakétákat sem az „Iron Dome” sem pedig a „THAAD” rendszerek nem tudták megsemmisíteni becsapódás előtt. Az intelligens fegyver manőverezhető taktikai robbanófejjel van ellátva. Az izraeli lakosság nagy részének óvóhelyen kellett tölteni az éjszakát. Két idős hölgy és egy 10 éves kisfiú haltak meg a támadásban és 35 embert eltűntként kezelnek az izraeli hírügynökségek szerint (a számok erősen eltérőek a hírekben). A katasztrófavédelem munkatársai az összedőlt épületeket vizsgálják, amíg a tűzszerészek az esetleg fel nem robbant rakétákat keresik.

Lövedékek Jeruzsálem fölött egy iráni rakétatámadás alatt

Fotó: Haiszam Imad / MTI/EPA/Haiszam Imad

Támadás alatt volt iráni védelmi minisztérium is

Az éjszaka folyamán Izrael kilenc iráni megyét támadott a levegőből. Katonai célpontok mellett ismét célba vette a nukleáris létesítményeket. Teherán közelében Shahranban egy olajtározóra mértek csapást, amely kigyulladt. Egy, a fővárostól délre fekvő olajipari létesítményt is találat ért. Támadás érte a Perzsa-öböl partján található South-Pars gázmezőt is, amelyik a világon az egyik legnagyobb földgáz kitermelő állomás, amelyet Irán és Katar közösen működtetnek. Láthatóan a zsidó állam beváltotta a fenyegetését, hogy az energetikai infrastruktúrát is támadják. Komoly veszteséget szenvedett az iráni hadsereg és a Forradalmi Gárda, mivel már 20 magas rangú tiszt vesztette életét.

Légicsapás érte az iráni védelmi minisztériumot és a hadsereg fejlesztési és kutatási központját az SPND létesítményét is.

Iráni médiumok szerint a mártírhalált halt katonai vezetők mellett hatvan civil is az életét vesztette amikor házak dőltek össze a robbanások következtében. Irán katonai vezetése is elindított egy harmadik támadási hullámot Izrael ellen. A „Betartott Ígéret 3” hadművelet során több száz ballisztikus rakétát lőttek ki Izraelre.

Ezek egy részét az „Iron Dome” védelmi rendszer megsemmisítette, de több becsapódott és komoly károkat okozott.

Az Egyesült Államok és Irán képviselői ma találkoztak volna az Ománi Szultánság fővárosában Maszkatban, hogy ismét tárgyaljanak Irán nukleáris programjáról. Izrael agresszív támadása miatt azonban Teherán lemondta a találkozót. Badr al-Bussaidi Omán külügyminisztere sajnálatát fejezte ki és „X” oldalán azt írta: „A diplomácia és a dialógus az egyetlen út a tartós békéhez.”