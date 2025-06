Izraeli speciális alakulatok Teherán szívében

Az izraeli Moszad hírszerző ügynökség azt állítja, hogy fegyvereket csempészett Iránba már az átfogó támadás megkezdése előtt, illetve létrehoztak egy bázist is a perzsa országban a harci drónok indítására. Ezeket a drónokat aktiválták a nukleáris és katonai létesítmények elleni légicsapás során, és rakétaállásokat támadtak velük egy Teherán közelében lévő bázison – közölte két hírszerző tisztviselő az Associated Pressszel. Ez egy hatásos módszer volt Irán védelmi rendszereinek támadására az országon belülről. Izrael precíziós fegyvereket is csempészett Irán középső részére, és légvédelmi rakétarendszerek közelében helyezte el azokat – közölték a tisztviselők. Járművekre szerelt támadórendszereket is bevetettek. Ezeket az állításokat nem lehetett függetlenül ellenőrizni.

Az izraeli támadás. Fotó: MEGHDAD MADADI / TASNIM NEWS

Irán külügyminisztere hadüzenetnek minősítette az országa elleni izraeli támadást. Az IRNA állami hírügynökség szerint Abbász Aragcsi azt mondta, hogy Izrael átlépte az összes vörös vonalat. Felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy azonnal foglalkozzon az incidenssel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szerint az Iszfahán városától északra fekvő Natanzi urándúsító létesítményt vették célba az izraeli rakéták. Ott szerencsére nem volt magas a sugárzási szint. Iráni források szerint az araki nehézvizes reaktor helyszínét és a parcsini nukleáris komplexumot is megtámadták. A károkról még nem érkeztek konkrét információk.

Izrael jelenleg is bombázza az iráni katonai és nukleáris létesítményeket az egész ország területén. Összesen 18 célpont ellen indultak a légicsapások. Izrael Irán elleni támadását követően Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) vezetője hangsúlyozta, hogy a nukleáris létesítményeket „soha nem szabad megtámadni”. Felszólította az összes felet, hogy „a lehető legnagyobb önmérsékletet tanúsítsák a további eszkaláció elkerülése érdekében”. „Ismételten hangsúlyozom, hogy minden olyan katonai akció, amely veszélyezteti a nukleáris létesítmények biztonságát, súlyos következményekkel jár Irán, a régió és azon túli népekre nézve” – jelentette ki Grossi. A fejleményt „nagyon aggasztónak” nevezte. A NAÜ korábban megerősítette, hogy az Irán számára fontos, urándúsító létesítmény az izraeli katonai csapás célpontjai között volt. Az iráni busheri atomerőművet, valamint a fordowi és iszfaháni atomlétesítményeket még nem érintették az izraeli támadások.