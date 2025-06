Hamis valóság mesterséges intelligenciával: így próbálja a baloldal elkenni a Los Angeles-i zavargásokat

A liberális médiumok megpróbálták elhallgatni az erőszakos demonstrációkat és fosztogatásokat Los Angelesben. Amikor ez már nem működött a rengeteg videó és fotó miatt, akkor pedig azt a narratívát kezdték terjeszteni, hogy a feltöltött felvételek nem valódiak, hanem mesterséges intelligencia által generáltak. Az amerikai baloldal szerint a tüntetések békések, maximum egy-két kisebb incidens történt. Nehéz elképzelni, hogy sok tízezer, jórészt mobiltelefonnal készült felvétel és fotó mind „fake” és az AI generálta őket. Sokan ráadásul élőztek is – például – a Facebookon a zavargások és fosztogatások alatt.

Zavargások Amerikában. A demokraták szerint az erőszakos képeket és videófelvételek az „Angyalok Városából” a republikánusok mesterséges intelligenciával generálták. A Fotó: TAYFUN COSKUN / ANADOLU

A mesterséges intelligencia, a zavargások és az Antifa

Ma reggel amikor megnyitottam a Facebookot vagy a Youtube-ot sok százan élőztek Los Angelesből, Texasból és Seattle-ből (Washingtom állam). A tüntetések már ebbe a két államba is átterjedtek. Texas kormányzója azonnal az utcára küldte a nemzeti gárdát, mert csírájában akarta elfojtani az erőszakot. Greg Abbott nyilván tisztában volt vele, hogy a képek nem hamisítottak, ahogy végül L. A. polgármestere Karen Bass is kénytelen volt elrendeli a kijárási tilalmat a város belvárosi részeire. Ennek ellenére a fosztogatások nem akarnak szűnni a californiai metropoliszban.

Felvételek szerint az erőszakos illegális bevándorlók mellett megjelent az Antifa is Los Angelesben. A tipikus fekete öltözet, kapucni mellett a megszokott taktikát használják. Köveket, betondarabokat készítenek elő a tervezett tüntetések helyszínén, hogy később ezekkel támadjanak a nemzeti gárda tagjait. A tüntetések terjedése is komoly szervezettségre utal. Azt sem tartják már amerikai szakértők kizártnak, hogy demokrata erők finanszírozzák is a zavargásokat, ahogy ez a Black Live Matters demonstrációk alatt is tapasztalható volt. Ott Antifa aktivisták adtak kisebb-nagyobb összegeket az erőszakos tüntetőknek. Az Antifát is szervezetten utaztatták az USA-n belül.

Még pikánsabb, hogy az Antifa hirdet is Amerikában, hogy embereket keres a zavargásokhoz. A legdurvább arcok heti 1200 dollárt kapnak a rombolásért, ha mennek köveket dobálni és gyújtogatni. A „demokrácia” megint így akar utat törni magának...