Titkos Moszad-bázis Iránban

Az Irán elleni támadásnak három fontos faktora volt, a gyorsaság, az összehangolt akciók és a precizitás. A gyorsaság adott volt és a meglepetés is, mivel a perzsa állam nem készült fel egy ilyen átfogó támadásra. Az összehangolt akciók is stimmeltek, mert amikor a vadászbombázók elérték az iráni légteret, a Moszad ügynökei rakéta- és aknavetőkkel kiiktattak több radar- és légvédelmi állomást. Ezzel egyidőben megkezdődött a katonai vezetők likvidálása is, hogy fejetlenséget okozzanak a Forradalmi Gárda és a hadsereg soraiban. Minden feladat precízen végre lett hajtva.

A Moszad ügynökei rakéta-és aknavetőkkel kiiktattak több radar és légvédelmi állomást / Fotó: JALAA MAREY / AFP

A Moszad akciója

A világ már évek óta feltételezte, hogy a Moszadnak van egy meghosszabbított karja Iránban, hiszen több atomtudóst már likvidáltak és megölték a Hamasz egyik magas rangú vezetőjét is Teheránban. Iszmail Haniyeh a Forradalmi Gárda egyik titkos objektumában lett elszállásolva, de az izraeli ügynökök megtalálták és egy páncélelhárító rakétát lőttek be a szobába, ahol tartózkodott. Az Iránban operáló ügynökök nagyon kevés kivétellel irániak. A mostani akció logisztikáját is ők hajtották végre. A fegyvereket és a drónokat be kellett csempészni az országba. Már jó előre létrehoztak egy titkos bázist, ahol az előkészületek zajlottak. A célpontok és a célszemélyek koordinátáit a Moszad központja továbbította nekik.

A radarállomások és a légvédelem állásai ellen bevetettek távirányítással működő rakétavetőket. Ezeket az akció előtt álcázva a közelben állították fel, de voltak olyan fegyverek, amelyeket terepjárókból indítottak. Egy ilyen akció közben sikerült az irániaknak elfogniuk két ügynököt. Az izraeli katonai felszerelés azonnal elárulta őket. A célszemélyek megölését a hadsereg főparancsnokával Mohammad Bagherivel és Forradalmi Gárda vezetőjével, Mosszein Szalamival kezdték. Összesen 20 tábornokot és 14 atomtudóst öltek meg az első nap. Ali Shamkani a Nemzeti Biztonsági Tanács főtitkára is az áldozatok között van. Ő volt Ajatollah Khamenei politikai tanácsadója. Amerikai lapok szerint a 86 éves, síita vallási vezetőt is meg akarta öletni a Moszad az ügynökeivel, de Donald Trump ezt nem hagyta jóvá.

Megöltek az irániak akárcsak egyetlen amerikait is? Nem, és amíg ezt nem teszik meg, addig szóba sem kerülhet a politikai vezetők megölése.

Állítólag ezek a szavak hangzottak el a Fehér Házban Khamenei meggyilkolása kapcsán.