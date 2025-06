Már a magyar űrhajós fellövését is veszélyezteti Musk és Trump háborúja

Trump korábban a Truth Social platformon azt írta, hogy az amerikai költségvetés megmentésének legegyszerűbb módja az lenne, ha csökkentenék a Musk cégével kötött kormányzati támogatások és szerződések „milliárdjait és milliárdjait”. A Musk és Trump közötti vitát egy, a Szenátus előtt lévő törvényjavaslat váltotta ki. A törvényjavaslat átfogó adó- és kiadási reformokat javasol, amelyek célja Trump politikai programjának jelentős részeinek megvalósítása. Ugyanakkor ezek az államadósságot is több billió dollárral növelnék.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A Képviselőház csak minimális többséggel fogadta el a törvényjavaslatot. Trump azzal vádolta Muskot, hogy azért ellenzi a beadványt, mert az az elektromos járművek adójóváírásának eltörlését javasolja. Musk a gazdasági deficittel indokolta kritikáját, és a törvényt „undorító förtelmességnek” nevezte. Trump korábban kifejezetten dicsérte a vállalkozót kormányzati tanácsadóként a törvényjavaslat hivatalos elfogadásakor. Néhány nappal ezelőtt még Musk vezette a DOGE költségcsökkentő ügynökséget, több ezer felesleges kormányzati munkahelyet szüntetett meg, és milliárdos kormányzati szerződéseket kötött.

Trump tegnap, a Fehér Házban, Friedrich Merz német kancellárral folytatott találkozóján foglalkozott először nyilvánosan a vitával. Azt sugallta, hogy Muskot üzleti érdekek motiválják. Trump azt mondta, Musknak semmi problémája nem volt a törvénnyel – egészen addig, amíg meg nem tudta, hogy az elektromos járművek támogatásának több milliárd dolláros csökkentését is magában foglalja. Musk ezt hazugságnak nevezte. A széles körben olvasott X online platform 53 éves tulajdonosa azt javasolta a kongresszus republikánus tagjainak, hogy álljanak mellé a törvényről szóló szavazáson. „Trumpnak három és fél éve van hátra elnökként – és én több mint 40 évig itt leszek még” írta a parlamenti képviselők számára az X-en, ahol néhány órán belül számos bejegyzést tett közzé. Becsült, több mint 300 milliárd dolláros nettó vagyonával Musk messze a világ leggazdagabb embere. Tavaly több mint 250 millió dollárt költött Trump választási kampányára, annak ellenére, hogy korábban a demokrata párt támogatójának tartották.

Elon Musk személyesen is kampányolt Trumpért, többek között a kulcsfontosságú Pennsylvania államban.

Trump most azt állította, hogy Musk nélkül is könnyedén megnyerte volna Pennsylvaniát. „Nélkülem Trump elvesztette volna a választásokat” – írta Musk az X-en. „Micsoda hálátlanság.” Musk ezután azt írta: „Ideje ledobni a valóban nagy bombát.” Kijelentette, hogy Trump neve szerepelt Jeffrey Epstein szexuális bűnözővel kapcsolatos dokumentumokban. „Ez az igazi oka annak, hogy nem engedték szabadon őket” – mondta Musk. Epstein 2019-ben egy New York-i börtöncellában halt meg. Dan Bongino, az FBI igazgatóhelyettese nemrégiben megerősítette, hogy a magas társaságban jó kapcsolatokkal rendelkező befektetési bankár öngyilkosságot követett el. Trump igazságügyi minisztériuma februárban nyilvánosságra hozott néhány Epstein-dokumentumot. Musk nem szolgáltatott bizonyítékot állítására – és nincs ok arra, hogy hozzáférjen a dokumentumokhoz. Washingtonban nem választott kormányzati tanácsadóként töltött ideje alatt azonban számos olyan ügyben vett részt, amelyek meghaladták tényleges hatáskörét. Az elnök kezdetben nem kommentálta az Epstein-ügyet. Trump bizalmasai azonban a CNN-nek azt nyilatkozták, hogy nem hiszik, hogy a kapcsolatuk helyreállhat Musk támadása után.