Hatalmas lítiummező került orosz kézre

A falutól északkeletre egy körülbelül 40 hektáros mező található, amely körülbelül 13,8 millió tonna lítiumtartalmú ércet tartalmaz, átlagosan 1,5 százalékos lítium-oxid-tartalommal. Ez elméletileg körülbelül 207 000 tonna lítium-oxid-lelőhelyet eredményez, ami körülbelül 96 200 tonna tiszta lítiumnak felel meg. Egyes iparági elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az orosz előrenyomulás folytatódása potenciális következményekkel járhat az USA és Ukrajna közötti ásványkincs-kereskedelemre nézve, mivel a területek elfoglalása megfosztja Kijevet egy kulcsfontosságú ásványkincstől, amelyet a régóta várt partnerség részeként felajánlhatott volna.

Hatalmas lítium mező került orosz kézre. Illusztráció!

Fotó: Pexels

Sikerrel jártak az orosz csapatok

A Kijev és Washington közötti megállapodás – logikusan nem illett a Kreml céljai közé. Február végén, az utolsó pillanatban, maga Vlagyimir Putyin ajánlott fel ritkaföldfémeket és más orosz termelésből származó nyersanyagokat az „amerikai partnereknek”.

Putyin egy nagy nyilvánosságot kapott orosz állami televíziós adásban azt követően mondta, hogy az országában sokkal több van értékes ásványianyagokból, mint Ukrajnában, miután sietve összehívott videokonferenciát tartottak magas rangú tisztviselőkkel. Cinikusan utalt az Oroszország által Kelet-Ukrajnában megszállt „új területekre” is. A négy legnagyobb lítiumlelőhely (az akkumulátorok számára fontos könnyűfém) közül kettő a megszállt területeken található.

Az orosz csapatok hónapok óta Sevcsenko felé dolgozták előre magukat, és most elfoglalták azt, ahogy azt katonai bloggerek lelkesen bejelentették. Az Oroszország által Donyeckbe telepített tisztviselők bejelentették, hogy a lítiummezőt, amint a helyzet lehetővé teszi, kiépítik és megkezdődhet a kitermelés. Az USA-n kívül Kínát is érdekelheti a lítium, hiszen a világ legnagyobb akkumulátorgyártó cégei ott vannak, mint a CATL, a BYD, az EVE vagy a Sungrow (a lista nem teljes). Kína azért ápol jó kapcsolatokat még az afganisztáni talibánnal is, hogy biztosítson bányászati jogokat ritka földfémekre, amelyek az elektronikai termékek gyártásához, de a fegyveriparhoz is elengedhetetlenek.