Ha Afganisztán szóba kerül, akkor első kőrben mindenki szakállas, fegyveres férfiakra gondol és persze a mákföldekre. A világ legnagyobb ópiumgyártója Afganisztán, értelemszerűen. jórészt a nagy gyógyszergyárak szükségleteit elégítik ki. A német gyógyszeripar is, közvetítő cégeken keresztül, a legfontosabb kereskedelmi partnerek között szerepel. Az amerikai és a nyugat-európai haderők kivonulása után a talibán ismét hatalomra került. Tálib arabul diákot, egyetemistát jelent, többesszáma talibán. A kifejezés onnan ered, hogy a szovjetek kiűzése után a hatalmat egy olyan csoport vette át, akik iszlám tudományokat hallgattak az egyetemen. A név fogalommá vált és túlélte a 2001-2021 közti háborús időszakot, ugyanúgy, ahogy maguk a tálibok és az ideológiájuk is.

Afganisztán új korszaka: Putyin kezet nyújtott a táliboknak (Fotó: MTI/EPA/Szamiullah Popal)

Fotó: Szamiullah Popal

Afganisztán, tálibok, és Oroszország

A hegyek közt megbújó völgyek tökéletes terepet biztosítanak az illegális mákföldeknek. Szervezett bűnözői csoportok az ópiát származékokat csempészútvonalakon juttatják el Európába. Az Interpol szerint évente mintegy 380 tonna heroint csempésznek Iránon, Tádzsikisztánon, Türkmenisztánon és Oroszországon át Nyugat-Európába. Ez a szervezett bűnözésnek nagyjából 20 milliárd dolláros profitot jelent. Az új tálib kormány hadat üzent az illegális máktermesztésnek és ebben most Oroszország is segíteni akar. Ez érthető is, mivel a heroin egy része az orosz fiatalokat mérgezi. A diplomácia most biztosítani fogja a szoros együttműködést Kabul és Moszkva között.

A tálibok szerint Oroszország az első állam, amely hivatalosan is elismeri kormányukat Afganisztánban. „Ez a bátor döntés példát mutat másoknak” – mondta Amir Khan Muttaki afgán külügyminiszter az „X-en” közzétett videójában, miután Kabulban találkozott Dmitrij Zsirnov afganisztáni orosz nagykövettel. „Most, hogy az elismerési folyamat megkezdődött, Oroszország mindenkit megelőzött” – tette hozzá Muttaki.

„Oroszország az első ország, amely hivatalosan elismeri az Iszlám Emirátust” – mondta Sia Ahmad Takal, a tálibok külügyminisztériumának szóvivője, a kormánya nevét használva az általuk kikiáltott államra. Muttaki „a pozitív kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet és a konstruktív együttműködés új szakaszáról” beszélt – közölte az afgán külügyminisztérium az „X-en”.