Luxus Haribo - aranyáron mérik a nasit a világ egyik legrangosabb tenisztornáján

A hétköznapi szurkolók meglepetéssel fogadták az infláció „begyűrűzését” a Grand Slam tornára. A nálunk is jól ismert, népszerű Haribo cukorkáért 5 fontot (2310 forint) kell leszurkolni a gyorsbüfékben. Négy évvel ezelőtt „mindössze” 3,50 fontba (1617 forint) került egy zacskó cukorka, 2025-ben majd negyven százalékkal emelkedtek az árak. Mellesleg egy csomag Haribo Starmix 1,25 fontba kerül a londoni Tesco szupermarketekben, míg a Skittles 95 pennybe. A kóla 2,75 fontot kóstál, egy nagy üveg Evian, a torna hivatalos ásványvize 5 fontot.

Haribo gumicukor Fotó: DANIEL KALKER / DPA

Méregdrága Haribo

A meleg ételekért is mélyen zsebbe kell nyúlni, a kis adag kolbászt az olcsóbb wimbledoni büfékben 5,10 fontért (2356 Ft) adják, míg a népszerű Mac & Cheese Bites és a Cornish péksütemény 6,80-ba (3142 Ft) kerül, a szusi válogatásért 15,10-et (kb. 7 ezer Ft) kérnek. Egy korsó Stella Artois – torna hivatalos söre - 8,85 fontba (kb. 4 ezer Ft) kerül, 2023-ban még csak 7,55, tavaly pedig 8,50 font volt. Egy üveg bor 49,60 (kb. 23 ezer Ft), a pezsgő 96 (kb. 44 ezer Ft) font.

S amíg nálunk a balatoni lángos ára a zsinórmérték, addig Wimbledonban az eper tölti be ezt a szerepet. A MailSport már hetekkel ezelőtt megírta, hogy nagy a baj, mert idén többet kell fizetni a tenisztorna elmaradhatatlan kellékéért. Az All England Club eddig büszke volt arra, hogy 2010-ben befagyasztotta az eper adagonkénti árát - 2,50 font (kb. 1155 Ft), de véget értek az olcsó, szép napok, idén már 20 pennyvel többet kell fizetni érte. Az All England Clubban évente kb. 140 ezer eperkosárkát adnak el, ami az áremelés után azt jelenti, hogy további 28 ezer fonttal nőnek a bevételek.

A wimbledoni tenisztorna azon kevés sportesemények egyike, amelyek lehetővé teszik a szurkolók számára, hogy saját ételt és italt hozzanak magukkal - beleértve az alkoholt is -, így idén egyre többen élnek ezzel a pénztárcabarát lehetőséggel.