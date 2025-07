Azzal vádolják a brit Munkáspártot, hogy manipulálni akarja a jövőbeni választásokat azzal, hogy 16 éveseknek is megadja a szavazati jogot. A tervet össztűz alá vették, mondván, a fiatalok nagy része a Munkáspártot támogatja. Nálunk is történtek kísérletek a szavazói korhatár leszállítására, két éve a Momentum szerette volna, hogy a 16-17 évesek is voksolhassanak az EP-választásokon.

A korhatár leszállítás azonban nem csodafegyver. Legalábbis Nagy-Britanniában biztosan nem, mert a tinédzserek fele egyáltalán nem akar szavazni, és nem ért egyet a tervezett lépéssel. A megkérdezett ötszáz fiatal 51 százaléka támogatná a javaslatot. Ráadásul, a 16 és 17 évesek mindössze 18 százaléka mondta azt, hogy biztosan voksolna, ha holnap választás lenne, 13 százalék pedig nem venne részt azon. A baloldal a korhatár leszállításával próbálná manipulálni a választásokat, de a tinik fele nem akar szavazni / Fotó: Eliott Reyna / Unsplash / https://unsplash.com/photos/man-and-two-women-standing-near-linked-chain-fence-5KrZ3UoDKC4 A korhatár leszállítás célja Egy konzervatív forrás szerint csak arról van szó, hogy az egyre kudarcosabb munkáspárti kormány ehhez a taktikához folyamodik, és extra szavazatokat próbál szerezni annak érdekében, hogy tovább maradhasson hatalmon. A Munkáspárt szerint a 16 és 17 évesek szavazati jogával növelné a fiatalok demokratikus elkötelezettségét. Ez a közvélemény-kutatás is bizonyítja, hogy a fiatalok sem gondolják komolyan azt, hogy készen állnak a szavazásra. Mivel csak 18 százalékuk venne biztosan részt egy választáson, egyértelmű, hogy a választójogi korhatár csökkentésének siettetése alááshatja a demokratikus folyamatokat. A szavazásnak megfontoltnak és felelősségteljesnek kell lennie, nem pedig politikai mutatványnak – nyilatkozta a Daily Mailnek Kevin Hollinrake, a konzervatívok szóvivője. Jelenleg a 18 éven felüliek szavazhatnak, azaz a 16 és 17 évesek is a decentralizált skót és walesi parlamentben. Becslések szerint további 1,5 millió tinédzsernek lesz szavazati joga a következő választásokon – bár a Munkáspárt elvetette az ellentmondásos tervet, hogy több millió uniós állampolgár voksolhasson. Az ITV News megbízásából készült felmérés szerint a tinédzserek 33 százaléka a Munkáspártra szavazna, míg 20 százalékuk azt mondta, hogy Nigel Farage Reform pártját választaná, csak 10 százalék jutna a konzervatívoknak. Nigel Farage, a Reform vezetője szerint „ez egy kísérlet a politikai rendszer manipulálására, de csúnya meglepetést fogunk okozni nekik.”

