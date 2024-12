Fehér karácsony : 70 éves Kertész Mihály "ismeretlen" klasszikusa

Kertész Mihály legismertebb rendezése minden bizonnyal a Casablanca, amelyért ő maga is elnyerte az Oscar-díjat. A számos műfajban alkotó, Hollywoodban Michael Curtizként ismert magyar származású rendező számos musicalt is készített, ezek közül a legismertebb az 1954-es Fehér karácsony – amelynek címadó dalát a film egyik főszereplője, Bing Crosby már 1942-ben világsikerre vitte, és ami azóta is az egyik leghíresebb karácsonyi sláger.

Fehér karácsony

Fotó: Paramount Pictures

A korabeli sztárokkal (Bing Cosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-Ellen) teletűzdelt, a Paramount égisze alatt készült Fehér karácsony valóságos zenélő képeskönyv: a film a korszak népszerű slágerszerzője, Irving Berlin dalaira épül, a címadó dal mellett olyan más világslágerekkel, mint a Santa Claus, All By Myself és a Blue Skies.

Eredetileg Fred Astaire lett volna a Fehér karácsony másik nagy sztárja

Az 1944-ben, a második világháború idején kezdődő film egy komikus és egy énekes duójának létrejöttét, sikereit, egy női duóval való románcukat és egykori parancsnokuk megsegítésére rendezett karácsonyi műsorukat bemutató film részben a slágerek szerzőjének, Irving Berlin ötlete volt, a Paramount pedig azt szerette volna, ha az 1942-es karácsonyi világsláger, azaz a White Christmas énekese, Bing Crosby mellett a táncos-énekes musical sztár Fred Astaire lett volna a Norman Krasna, Norman Panama és Melvin Frank forgatókönyvéből készült film másik sztárja.

Már azért is, mert két korábbi Irving Berlin "showcase musical", az 1942-es Holiday Inn (ebben csendült fel először a White Christmas) és az 1946-os Blue Skies (ennek címadó dala is megszólal a Fehér karácsonyban) is Crosby és Astaire főszereplésével készült.

Csakhogy Astaire a forgatókönyv elolvasása után úgy döntött, nem szeretne részt venni a produkcióban, sőt az 1952-ben megözvegyült Crosby is időt kért, mert szeretett volna a fiaival foglalkozni – végül 1953-ban Crosby mellé a komikus Danny Kaye csatlakozott férfi főszereplőként.

Kertész Mihály rendezésében pedig az 1954. október 14-én bemutatott Fehér karácsony egy ügyesen és okosan stilizált, mesevilág-szerű zenés produkció lett – tulajdonképpen Kertész visszafogta magát, és hagyta, hogy a színpompás képek, a díszletek és a dalok elvégezzék a maguk dolgát, a szó jó értelmében véve csillogó karácsonyi hangulatot teremtve.