Használt tárgyak ajándékozása: egyre népszerűbb, nem véletlen

A karácsony az év egyik legszebb időszaka, ugyanakkor sokaknak rengeteg stresszel jár, és bizony komoly anyagi megterhelést is jelenthet. Ebben segíthet a használt tárgyak ajándékozása, amely egyre népszerűbb, ráadásul rendkívül környezetbarát. Mutatjuk is részleteket, hátha ön is kedvet kap hozzá.

Az egyszer használatos csomagolópapírok, a felesleges műanyagok, és a tömeges vásárlások mind hozzájárulnak a környezetszennyezéshez. Ahogy a használhatatlan, értelmetlen ajándékok is. Ezért egyre népszerűbb a célirányosan megvett használt tárgyak ajándékozása. Használt tárgyak ajándékozása - nem csak az újnak lehet örülni Használt tárgyak ajándékozása - csak egy kis kreativitás kell hozzá Sokan azt gondolják, hogy ajándékba csak vadonatúj tárgyakat illik adni, pedig a másodkézből származó ajándék nemcsak fenntartható, hanem gyakran különleges történettel is rendelkeznek, az újrahasznosítás pedig valóban környezetbarát megoldás. Íme néhány tipp, hogyan ajándékozhatsz használt tárgyakat stílusosan: 1. Könyvek és lemezek Egy jól megválasztott klasszikus regény vagy ritka bakelitlemez mindig különleges ajándék lehet.

Ahogy egy antikváriumban is ritka kincsekre lehet bukkanni. 2. Vintage ruhák és kiegészítők Egy vintage sál, táska vagy ékszer elegáns és egyedi meglepetés lehet

Itt fontos kiemelni, hogy alapusan meg kel nézni, azt a ruhát, amit meg akarunk venni, illetve akad olyan is, amit átadás előtt érdemes kitisztítani. 3. Felújított bútorok Ha van egy szép, de megkopott bútordarabja, amely illene az ajándékozott otthonába, újítsa fel és adja oda ajándékba.

Egy antik éjjeliszekrény vagy egy modernizált fotel személyes ajándék, ami évtizedekig használható. 4. Játékok és gyerekfelszerelések Gyerekek számára is találhat remek állapotban lévő játékokat vagy használt sportszereket.

Például egy régi, faépítésű játék vagy egy használt bicikli is nagy örömet okozhat. A sütemény is tökéletes ajándék lehet

Fotó: unplash De nem csak használt tárgyakkal óvhatjuk a környezetet, és pénztáűrcánkat, mutatjuk, hogy mit tehet még: 1. Kézzel készített ajándékok

A saját készítésű ajándékok nemcsak személyesebbek, hanem fenntarthatóbbak is lehetnek. Készíthet például: házi lekvárokat vagy szörpöket: Helyi alapanyagokból készült gasztronómiai ajándékokat, de akár kézzel kötött sálat vagy sapkát is adhat. Ahogy a házi készítésű szappan, fürdősó vagy bőrápoló is elragadó ajándék lehet. 2. Élményajándékok

Az élmények maradandóbbak és kevésbé terhelik a környezetet, mint a tárgyak. Ajándékozhat például: koncert, vagy színházjegyet. masszázsbérletet vagy wellnessnapot. Az élményekkel nemcsak a hulladéktermelést kerülheti el, hanem közös pillanatokat is ajándékozhatsz szeretteidnek.

3. Tárgyak helyett támogass egy ügyet

Ha valakinek igazán különleges ajándékot szeretne adni, támogassa a nevében egy fenntartható célt vagy szervezetet. Például: ültessen fát egy környezetvédelmi alapítvány segítségével, vagy adjon adományt egy állatmenhelynek vagy segélyszervezetnek. 4. Hasznosíts újra régi tárgyakat

A megunt tárgyakat új funkcióval láthat el, ezzel elkerülve a hulladékképződést. Néhány ötlet: régi farmernadrágból készíthet táskát, üres üvegek átalakíthatók gyertyatartóvá vagy vázává, megunt bútorokat újíthat fel, hogy különleges, személyre szabott ajándék készüljön abból.

5. Fenntartható csomagolás

A csomagolás az egyik legnagyobb forrása a karácsonyi hulladéknak. Fenntarthatóbb alternatívák:

textilcsomagolás, vászonzsák. Újrahasznosított papír: Egyszerű barna csomagolópapír, természetes szalaggal díszítve. És, hogy mindezt miért tegye? Mert a karácsonyi időszak alatt keletkező hulladék mennyisége évente több millió tonnával növeli a környezeti terhelést. Fenntarthatóbb döntéseinkkel azonban csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat, és példát mutathatunk másoknak is. Ami még fontos, hogy semmi esetre sem hozza magát kellemetlen helyzetbe. Hogy nehogy így járjon, ezt a cikkünk mindenképpen olvassa el. Itt pedig segítséget kaphat ahhoz, hogy hogyan csomagolja be a gondosan kiválasztott ajándékot.

