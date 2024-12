Ezeknél a sztároknál hetek óta teljes díszben pompázik a karácsonyfa - képek

Egyre többen követik az amerikai hagyományokat, és nemcsak azokat az ünnepeket változtatják meg az ottani szokások szerint, ami világszerete ünnep, hanem teljes mértékben átvesznek kifejezetten tengerentúli ünnepeket, mint például a Halloween, a Fekete péntek, vagy a Hálaadás. Egyre többen igazítják a karácsonyi hagyományokat is eszerint. A legszembetűnőbb és a legnagyobb vitát kirobbantó ilyen szokás a karácsonyfa díszítésének ideje, mely jellemzően december első pár napja, mely a new york-i Rockefeller Center emblematikus karácsonyfájának állításából ered, melyet ünnepélyes keretek között szoktak először kivilágítani a hónap első pár napjában, idén december 4-én.

Így néz ki karácsonykor a new york-i Rockefeller Center és az emblematikus karácsonyfa

Fotó: Schutterstock/PhotoSof

Hazánkban is egyre többen kedvelik ezt a szokást, és mind civilek, mind hazai sztárok is előszeretettel díszítenek előbb azért is, mert így már nem a legnagyobb forgalomban kell beszerezni a tökéletes fát, és ezzel is levesznek egy terhet a vállukról, ami karácsonyra maradna. Idén azonban volt olyan is, aki a december elejét sem várta meg, ezzel nagy felháborodást okozva a követői között.

Karácsonyfa-állítás: ezek a sztárok egyre hamarabb díszítenek

Kulcsár Edina volt idén az első, aki feldíszítette a karácsonyfát, nem kis népharag zúdult rá emiatt. Kulcsár érdekes magyarázatot adott a döntésére, volt aki egyetértett vele, de volt, aki durván támadta azért, amiért nem gondolt bele, hogy a hagyományokat rúgja fel teljesen, ami elsősorban a gyerekek szempontjából fontos, hiszen ők még hisznek a csodákban, a Télapóban és abban, hogy a Jézuska hozza az ajándékot.

Kulcsár Edina már november 15-én felállította az idei karácsonyfát

Fotó: Kulcsár Edina Instagram

Egy szép novemberi napon, 15-én felállítottuk a fát és fel is díszítettük. Ez egy olyan fa, amit ajándékba kaptam.

Azonnal szerettem volna megnézni, és ha már kibontottuk, meg is csináltuk anyukámmal... A fának köszönhetően eldöntöttem, hogy idén nem vagyok hajlandó görcsölni a karácsonyon!" - kezdte bejegyzésében az egykori szépségkirálynő, aki már négygyerekes édesanya, ezért valószínűleg ez is hozzájárult a döntéséhez, valamint az, hogy december 23-án van a születésnapja és idén szeretné végre nyugodtan megünnepelni.