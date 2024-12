Az örök dilemma: milyen karácsonyfát válasszunk?

Ezzel szemben az élőfenyők mellett érvelők azt emelik ki, hogy a természetre a fenyők kivágása majd későbbi hasznosítása még akkor is jóval kedvezőbb ökológiai szempontból, ha azok az ünnepek után nem hulladékhasznosítóban, hanem szeméttelepen végzik. Emellett jótékony hatása van a munkaerőpiacra is.

Nem a méret a lényeg

Sokan elfelejtik azt a fontos tényezőt, hogy hol lesz elhelyezve a fa. A fa magassága fontos szempont a kiválasztáskor. Természetesen az a szabály, hogy minél magasabb a fa, annál szélesebb is. Nem csak az igazi fenyők esetében, válogathatunk, hanem a műfenyőket is különböző magasságokban gyártják, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A legkelendőbb méretek közé tartozik a 180 cm-től 210 cm-ig terjedő magasság, de könnyen találhat túlméretezett és extra széles fát is, de a keskeny és alacsony fák választéka is széles.

A nagyobb ugyanis nem mindig jobb, ha karácsonyfáról van szó.

Egy kétméteres fenyőfa ugyanis nagyon nehéz, ami tönkreteheti a szőnyeget vagy a keményfa padlót.

Alternatív megoldás lehet a földlabdás vagy cserepes fában gondolkodni, azonban hogy csak ellenőrzött helyszínen (például faiskolában) szerezzük be őket. A növényeket ugyanis nem egyszerűen gyökerestül kiszedik a földből, hanem kifejezetten erre a célra termesztik, gyökérzetüket évről évre visszavágják. A kertészetben kérdezzük meg, hogyan kell locsolni, és a lehető legutolsó pillanatban vigyük be a melegbe, és semmiképp ne állítsuk radiátor mellé.