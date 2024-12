Karácsonyi csomagküldés: ne hagyjuk az utolsó pillanatra az online vásárlást

Szédületes növekedést produkált a magyarországi e-kereskedelem növekedése 2017-től 2022-ig (ezen belül is főként a koronavírus-járvány idején). S bár 2022 után mérhető volt némi megtorpanás, átrendeződés, a hazai e-kereskedelem fejlődése, nemzetközi piacterek magyarországi megjelenése élénk online forgalmat valószínűsít 2024-ben is a novemberben elindult ünnepi bevándorlási lázban. Ráadásul egyes friss kutatások szerint a magyarok egyre szívesebben vásárolnak webshopokban. Így várhatóan az idei karácsonyi készülődésben is sokak számára nagy kérdés lesz a karácsonyi csomagküldés, azaz az, mennyivel karácsony előtt kell megrendelniük vagy útnak indítaniuk a kiválasztott ajándékokat azért, hogy azok időben meg is érkezzenek.

Karácsonyi csomagküldés: érdemes időben leadni online rendelésünket, hogy az ajándékot megkapjuk karácsonyra (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Mi lesz idén a karácsonyi csomagküldés időszakában?

Az internetes karácsonyi ajándékvásárlásoknál csak az egyik szűk keresztmetszet a kiválasztott árucikkek elérhetősége a kereskedőknél. A másik az, hogy a karácsonyi csomagküldés dömpingjében tudja-e vállalni a kereskedő azt, hogy a Magyar Posta, illetve csomagküldő partnerein keresztül, eljuttatja a rendelt árucikket a vásárlóhoz.

Amíg 2020-tól kezdődően az online kereskedelem a koronavírus-járvány alatti, a korábbinál is intenzívebb erősödése állította kihívás elő a futár- és a csomagszállító cégeket, addig az idei karácsonyi csomagküldés gördülékenységét a több magyarországi futárcégnél tapasztalható jelenlegi leterheltség is befolyásolhatja. A leterheltség mögött – például a piac meghatározó szereplőjének számító, a Foxpostot felvásárló Packetánál – főként a távol-keleti webáruházakból, a Sheinről és a Temuról rendelt rengeteg küldemény jelentett nehézség áll. Persze máshonnan is bőséggel érkezik rendelt termék Magyarországra: az adóhatóság nemrég az Origóhoz eljuttatott adatai szerint míg tavaly a III. negyedévben 20 millió kiscsomag érkezett Magyarországra, idén ez a szám már megközelítette a 32 milliót.

Az év utolsó három hónapjában pedig további, akár 30 százalékot meghaladó növekedésre is számítani lehet

– jelzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.