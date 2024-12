Ha ezeket a hideg előételeket készíti, akkor biztosan jól fog sikerülni a karácsonyi vacsora

A megfelelően kiválasztott karácsonyi előételek nem is gondolnánk, hogy mennyire fontosak az ünnepi menü tekintetében. Az, hogy mivel kezdjük megalapozza a vacsora hangulatát is, sőt előkészíti az ízlelőbimbóinkat a többi fogáshoz, valamint meghozza az étvágyat. Ezért most összegyűjtöttük három karácsonyi hideg előételt, amivel biztos lehet a sikerben!

Karácsonyi előételek: íme 3 igazán étvágygerjesztő fogás!

Fotó: Shutterstock

Karácsonyi előételek:

Libamáj terrine

A libamáj egy luxusalapanyag, így nem véletlen, hogy legtöbbször csak az ünnepi asztalon jelenik meg. Mindezek ellenére a libamáj karácsonykor igen népszerű, főként ha a hideg előételekről van szó. Ezt klasszikus előételt pedig szinte bárhogyan lehet tálalni, akár egyszerűen egy friss és ropogós pirítóssal vagy valamilyen gyümölcs chutney-val.

Hozzávalók:

1 liter tej

2-3 db hízott libamáj

100 ml 6 puttonyos Tokaji Aszú

ízlés szerint frissen reszelt szerecsendió

ízlés szerint fekete bors

ízlés szerint só

5 evőkanál méz

A libamáj terrine mellé akár aszalt gyümölcsöket is tálalhatunk.

Fotó: foodcollection via AFP

Elkészítés:

1. A májat félbetörjük, majd egy éjszakára tejbe áztatva a hűtőbe tesszük.

2. A libamájat fél órával azelőtt kivesszük a hűtőből, mielőtt elkezdenénk dolgozni vele.

3. Leöntjük róla a tejet, a maradékot pedig egy papírtörlő segítségével leitatjuk. Ezután késsel lefejtjük a májról a hártyát, majd kis darabokra szét szedjük, ezzel együtt pedig a legkisebb ereket is kivesszük belőle.

4. A tisztított darabokat egy nagy tálba tesszük és hozzá öntjük a Tokaji Aszút, a mézet, a szerecsendiót és a borsot. A fűszerezett májat minimum két órán át hagyjuk állni.

5. Egy tepsibe alaposan beletömjük a májat, hogy ne maradjon sehol rés a darabok között. Ezután a tepsit beletesszük egy másik tepsibe, ami legalább olyan magas, mint amiben a máj van.

6. Forraljunk vize, majd azt öntsük bele a másik tepsibe, hogy az a máj 2/3-adáig érjen. Ezt követően tegyük a sütőbe és 100 celsius fokon 70-80 percig süssük.

7. Amint kész van, ízlés szerint leöntjük róla a zsírt, majd hagyjuk a formában kihűlni. Ezután pedig hűtőbe tesszük, hogy 1-2 nap alatt teljesen összeálljanak benne az ízek.

Gránátalmás guacamole

Ez a mexikói mártogatós egyre nagyobb teret nyert az utóbbi években a világon. Nem is véletlen hiszen rendkívül egészséges és szinte mindenhez passzol, mint mártogatós. Nachoshoz, kenyérhez, de akár különféle zöldségekhez is. A guacamole számos változatát el lehet készíteni, de a gránátalmától lesz igazán ünnepi hideg előétel belőle.