Karácsonyi menü: Mi kerül a Séfek Séfe sztárjainak az asztalára?

Már csak pár nap és itt a várva várt karácsony. Arról már beszámoltunk, hogy a külföldi hírességek hogyan készülnek az ünnepekre, azonban hazánkban is számos sztár várja az év legmeghittebb napját. A TV2 népszerű műsora, a Séfek Séfe hatodik évada novemberben ért véget és a fő kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosság körében is az eddigi legnézettebb évadnak bizonyult. A Séfek Séfe zsűritagja, Vomberg Frigyes, valamint az idei széria nyertese, Szántó Szabolcs osztotta meg az Origóval, hogy hogyan készülnek a karácsonyra, valamint a karácsonyi menü is szóba került.

Vajon mi a karácsonyi menü a Séfek Séfe sztárjainál?

Fotó: TV2 / TV2

Töltött káposzta, barbecue, sült tarja - Ilyen lesz a karácsonyi menü a Séfek Séfe sztárjainál

Vomberg Frigyes elárulta, hogy nem szereti a tömeget, ezért már napokkal előtte beszerzi a karácsonyi menü hozzávalóit.

Én nagyon utálom a tömeget és a tolongást, úgyhogy én igyekszem úgy bevásárolni, hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe.

Természetesen a friss alapanyagokat csak frissen tudom beszerezni, de akkor igyekszem, hogy kora reggelre időzítsem a bevásárlást. Amit lehet, azt időben beszerzek" - mesélte a séf, aki a hagyományos ételeket és az újdonságokat is szereti.

"Inkább az a kérdés, hogy a család mit szeret. Nem az a lényeg, hogy én mit akarok, hanem a fogyasztó igénye.

Nálunk a családban nem szeretik a halászlevet, ők inkább húsleves pártiak, ezért húsleves biztosan kerül majd a karácsonyi asztalra. Ezen kívül biztosan lesz még sült kacsa és Wellington szerű tészta étel is.

Én nagyon szeretem a töltött káposztát is, úgyhogy az sem fog elmaradni" - fejtette ki.

Vomberg Frigyes saját bevallása szerint nagyon édesszájú, így több desszert is helyet kap majd a karácsonyi menü kínálatában.

"Én elég édesszájú vagyok. Szeretem a hagyományos házi süteményeket.

A bejgli nagy kedvenc, így azt nem csak karácsonykor készítjük el, valamit stollen, zserbó és mézes krémes is biztosan lesz, mert ezek valami zseniálisan finomak.

A kislányom valószínűleg tiramisut fog készíteni nekünk" - jegyezte meg.

Vomberg Frigyes arra is kitért, hogy mit tanácsol azoknak, akiknek az anyagi helyzetük miatt kevés pénzből kell karácsonyi menüt készíteniük.