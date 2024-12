Karácsonyi menü: a sztárok legkülönlegesebb ételei, amit minden évben elkészítenek

Nemcsak a hazai sztárok, de a külföldi hírességek között is kitört a karácsonyi láz. A karácsonyi menü elkészítése egy fontos rituálé számukra, a karácsonyi ételek között pedig sült pulyka, mézeskalács házikó, valamint a lasagne is szerepel. Taylor Swift, Victoria Beckham, David Beckham és Kim Kardashian is különlegességekkel készül az ünnepekre.

A sztárok is szeretik megadni a módját az ünneplésnek, főleg ha az a karácsony. Az ünnepek előtt már hetekkel korábban felállítják és feldíszítik a karácsonyfát, azonban a karácsonyi menü is éppolyan fontos része a készülődésnek. A legtöbben az ételeken sem spórolnak, azonban akadnak olyanok, akik az egyszerű, hagyományos menüt részesítik inkább előnyben. A karácsonyi menü a sztároknál sem hiányozhat

Fotó: Freepik Ilyen a karácsonyi menü a sztároknál Justin Timberlake és Jessica Biel karácsonyi asztaláról soha nem hiányozhat a vörös áfonyás mártás, amit a színésznő különlegesen készít el erre az alkalomra. Jessica Biel ugyanis utálja a hagyományos változatot, helyette nagymamája áfonyás sorbetjére esküszik, ami elmondása alapján sokkal finomabb, mint az eredeti. Jessica Biel és Justin Timberlake

Fotó: Jessica Biel/Instagram Taylor Swift azon sztárok táborát erősíti, akiknél már hónapokkal a karácsony előtt elkezdődik az ünnepi szezon. Az énekesnő imád sütni. Egyik kedvence a chai teás tojáslikőr, aminek a receptjét is megosztotta, de gyakran készít almás pitét, csokis kekszet, a borsmentás süti pedig annyira finom, hogy nem győzi süti a családnak és persze saját magának - számolt be róla a Delish.com. Taylor Swift imádja a karácsonyt

Fotó: Northfoto Reese Witherspoon már hagyományosan minden évben elkészíti az adventi naptárat, a várakozás pedig így még izgalmasabb. A karácsonyi menü fontos része a mézeskalács házikó, valamint a karácsonyi gofri is, utóbbiban a színésznő fia, Tennessee segít, míg kislánya különféle süteményeket készít. A Dr. Szöszi-filmek sztárjának specialitása a sült sonka, amit karácsony napján szokott feltálalni a családnak. Reese Witherspoon és a családja

Fotó: Reese Witherspoon/Instagram Sofía Vergara karácsonyi asztalánál az édességeknek központi szerepük van, mivel a színésznő nagyon édesszájú. A karácsonyi menüjében megtalálhatóak a különféle apró sütemények, piték, valamint a népszerű red velvet torta is. Sofía Vergara

Fotó: Eddy Chen/Disney General Entertainment Content via Getty Images A Jonas Brothers testvérek karácsonyi tányérjáról soha nem hiányozhat a tamale, ami egy mexikói étel, kukoricacsuhéba töltött húst takart zöldségekkel, esetleg sajttal. Vacsorára sonka és lasagne a menü, desszertként pedig pitét és sütiket fogyasztanak. Jonas Brothers testvérek

Fotó: Matt Stroshane/Disney via Getty Images David Beckham a pulykára esküszik Victoria Beckham és David Beckham megadják a módját az ünnepeknek. Az egykori focista felesége korábban megosztotta, hogy náluk szinte minden évben minőségi étel kerül a karácsonyi asztalra.

hirdetés David Beckham egyik közeli ismerőse séf, aki mindig segít a családnak megálmodni a menüt. Legutóbb egy hatalmas töltött pulykát szolgált fel a sportoló, amihez vörösbort ittak - olvasható a The Sun oldalán. David Beckham és a pulyka

Fotó: Victoria Beckham/Instagram Kim Kardashian-ék a mézeskalács házat is mindig megcsinálják A Kardashian családnál a karácsony egy hatalmas ünnepség: a ház sokféle színben pompázik, előkerülnek a legdrágább kiegészítők, díszek, valamint a legfinomabb fogásokat tálalják fel. Kris Jenner, Kim Kardashin édesanyja imád kreatívkodni a konyhában is, ezért gyakran készít mézeskalács házikót. Legutóbb a Solvang Bakery látványos, személyre szabott sütiházát készítette el, melynek kereskedelmi ára 1200 dollárnál kezdődik. A házikó gondosan ki van dolgozva, rajta pedig az összes családtagjának a neve díszeleg. A Solvang Bakery szerint a híres karácsonyi mézeskalács házikókat mindig kézzel készítik, majd egy ünnepi szalaggal átkötik. Azonban nemcsak kívülről, de belülről is egy valódi házat ábrázol, ugyanis bútorok, kandalló és még működő lámpa is megtalálható benne. Kris Jenner mézeskalács házikója

Fotó: Khloé Kardashian/Instagram A magyar sztár közül Ördög Nóra osztotta meg korábban, hogy évekig nem főzhetett karácsonykor, ugyanis férje szerette volna megkímélni őt az ezzel járó stressztől. Ide kattintva meghökkentő karácsonyi szokásokról, míg itt egy egyszerű karácsonyi receptről olvashat. Melyek a hagyományos magyar ételek? halászlé

töltött káposzta vagy káposzta leves

rántott halfilé majonézes krumplisalátával

mákos és diós bejgli

zserbó

mézeskalács

mákos guba

