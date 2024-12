Régi álma egy retro karácsony? Ma már lehetséges az időutazás

Sokan emlékeznek még talán arra, a karácsony a 80-as években számtalan külsőségével együtt igazán különleges időszak volt, ezt pedig azóta is sokan a jóleső nosztalgia érzésével idéznek fel. A booking.com most egy exkluzív lehetőséget kínál azok számára, akiknek a retro karácsony régóta dédelgetett álom, hiszen a világ egyik legnagyobb utazásszervező cégének hála az érdeklődők újraélhetik most ezt a varázslatos időszakot, és egy különleges szállás lefoglalásával egy valódi időutazás részesei legyenek. Mutatjuk a részleteket.

Vágólapra másolva!

A világ egyik legnagyobb utazási irodája idén hatalmas dobással készül a retro szerelmeseinek, ugyanis egy általuk kínált, különleges otthon minden apró részletében a 80-as évek ünnepi világát idézi. Az itt töltött idő az ígéretük szerint igazi időutazás lesz, hiszen a szerencsés vendégek két éjszakát is eltölthetnek az 1980-as évek karácsonyi dekorációja, vintage csecsebecsék, fények és ünnepi zenék egész tárháza várja majd őket, hogy átéljék a múlt varázsát. December 10-től foglalható ugyanis a Booking „Home of Christmas Past” névre keresztelt szállása, amely a retro karácsony hangulatát eleveníti meg minden szegletében. Sokan emlékeznek még talán arra, a karácsony a 80-as években számtalan külsőségével együtt igazán különleges időszak volt, amelyet sokan a jóleső nosztalgia érzésével idéznek fel.

Fotó: Michael Leckie/PinPep

Hogyan élhető át újra a 80-as évek retro karácsonya? A karácsonyi múlt varázslatos megidézések ötletét egy különleges felmérés előzte meg, amely úgy találta, hogy az emberek több mint kétharmada (65%) gyakran visszavágyik a 80-as évek ünnepeibe. Az emberek többsége, a válaszadók 39%-a, azt is hozzátette, hogy miután a gyermekkoruk karácsonyi pillanatait szeretnék újra és újra átélni, ezért ez nagyban befolyásolja őket a téli üdülési helyszínek kiválasztásában. A retro karácsonyi emlékek a megkérdezettek szerint ugyanis nem csupán a személyes nosztalgián alapulnak, hanem a család különböző generációi során felhalmozódott emlékek bensőséges megosztására is alkalmasak. Az említett kutatásban résztvevők ugyanis közel egynegyede számolt be arról, hogy szívesen vennék, ha gyermekeik is átélhetnék a 80-as évek karácsonyi hangulatát. De miért vonzó számunkra ennyire ez az évtized, és egy vintage karácsonyi szállás? A válaszokból kiderül, hogy sokak számára a 80-as évek karácsonyi varázsa a korszak egyszerűségével, a digitális zűrzavartól mentes időszakkal, valamint a tévéműsorok különleges élményével volt összefonódva. A „Home of Christmas Past” szállás megálmodói igazán komplex élményt szeretnének adni a vendégeknek, így nemcsak a külsőségeket, hanem az ízeket is igyekeztek visszahozni; a hatalmas karácsonyi svédasztalon ugyani számos nosztalgikus étel kerül majd felszolgálásra, mint az Advocaat, a Viennetta és a vol-au-vents.

A retro karácsony szerelmesei mostantól egy exkluzív utazás keretében élhetik át újra a 80-as éveket.

Fotó: Michael Leckie/PinPep A karácsony természetesen nem múlhat el közös filmnézés nélkül sem, így a szobákban a klasszikus karácsonyi filmek egész tárháza is rendelkezésre áll, így A Hóember mellett a Die Hard és a Gremlins filmek is bekészítve várják, hogy beteljesíthessék a tökéletes karácsonyi esti hangulatot. Az utazási iroda által kínált retro szálláshely december 10-től már foglalható, az ára pedig alig 20£, így egy különleges karácsonyi élményt jelent elérhető áron, hogy minden család megélhesse ezt az egyedülálló karácsonyi élményt.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!