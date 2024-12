Az utolsó pillanatban van, ha kihagyná a karácsonyi nagytakarítást, és főzést

A karácsony összehozza az embereket, mindenki egy kicsit jobban igyekszik, hiszen a legtöbbet akarja kihozni az ünnepekből. Ez a fajta igyekvés és készülődés azonban van, hogy inkább a nyugalom, a meghittség és a lelassulás rovására megy. A bejgli sütés és a fafaragás között előfordul, hogy pont a karácsony lényege veszik el, és hirtelen azon kapjunk magunkat, hogy szinte csak átfutottunk az ünnepeken, anélkül, hogy megálltunk volna akár egy percre is, hogy megtapasztaljuk, milyen érzés egymásra igazán figyelni. Sokan pontosan emiatt döntenek úgy, hogy ha lehet inkább elmenekülnek a nagy karácsonyi hajtás elől, és tényleg csak legfontosabbakkal együtt elutaznak oda, ahol igazán egymásra figyelve pihenhetik ki az év fáradalmait. Ma már rengeteg szálloda készül speciális programokkal az ünnepekre, ha pedig nem akarunk róluk lemaradni, érdemes mielőbb szállást foglalni.

A legtöbb szállás óriási csodásan feldíszített karácsonyfát állít az ünnepekkor. Fotó: Unplash

Szállás karácsonykor

Bár a karácsonyt hagyományosan otthon töltjük meghitt családi körben, évről évre nő a vendégforgalom ilyenkor a szálláshelyeken. Egy korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy

a statisztikák szerint 3 hónappal előre érdemes tervezni és cselekedni, ugyanis mostanra már a legtöbb szállásadónál szinte teljes a kapacitások kihasználtsága.

A foglalások harmada 3 éjszakára, másik harmada 2 éjszakára, 15 százalékuk 4 éjszakára, tízből egy pedig egy éjszakára szól. Egy szálláshelyen pedig átlagosan 3 fő osztozik.

Jelenleg még mindig találni wellness szállodákat, ahol 2-3 éjszakás csomagokat hirdetnek, amelynek többségé félpanziós ellátást kínál.

Azonban érdemes kissé emelkedett árakkal számolni, nagyjából 35 ezer forint/fő/éjtől kezdve egészen a 100 ezer/fő/éjig is találhatunk szállást még szállást a legkedveltebb üdülővárosokban, mint pl.:

Hajdúszoboszló,

Hévíz,

Keszthely,

Siófok,

Zalakaros,

Harkány.

Ilyenkor azonban a szállodák többsége jóval többet kínál, az év többi időszakához képest.

A legtöbb szállásadó igyekszik karácsonyi hangulatot nyújtani.

Ez visszaköszön a dekorációban, a felszolgálandó fogásokban és sok esetben egyéb szórakoztató programokban is. Az ünnepi vacsorán számos helyen ehetünk kacsamájat, halászlevelet, töltött pulykát, bejglit mindezt élőzene és forralt bor kíséretében is megtehetjük. A legtöbben emellett készülnek karácsonyi gálaesttel, és különböző fellépőkkel is.