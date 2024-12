Szörnyecskék: egy különleges karácsonyi rémmese

2: A főhős Billy Peltzer (Zach Galligan) erkölcsi értékei és helytállása pont arra emlékeztetik a nézőt, mit is tartunk fontosnak ebben az ünnepkörben. Nem csábítja a kapzsiság, motivációi tiszták és önzetlenek. Hűséges és odaadaó.

3: S ha már erkölcsök. A Szörnyecskékben nem is a gremlinek, hanem Kingston Falls egyetlen kapzsi és önző embere, a helyi bankot vezető Ruby Deagle (Polly Hollyday) a fő gonosza. Karakterében egyaránt emlékeztet a már említett Az élet csodaszép önző bankárfigurájára, illetve Charles Dickens Karácsonyi énekének fösvény Scrooge-jára.

Akárhogy is: a Szörnyecskéket mindig jó újranézni, mert bizonyítja, hogy a napjainkban divatos CGI korántsem pótolhatja az alkotói kreativitást, de különösen karácsony idején érdemes újra elővenni, mert a humoros borzongás mellett a szívet is képes újra felmelegíteni.