Top 5 film decemberben: ezeket érdemes nézni idén karácsonykor

Az év utolsó hónapjában is érkeznek még izgalmas produkciók a Magyarországon is elérhető tartalomszolgáltatókra, valamint a mozikba is. Mutatjuk az újabb filmpremierek listáját, ez lesz az idei Top 5 film decemberben! Eközben az októberi és a novemberi kínálatot a linkre kattintva tekintheti meg!

Top 5 film decemberben: Jön a nagysikerű dokumentumfilm Christopher Reeve, a legismertebb Superman tragikus sorsáról

Fotó: Collection ChristopheL via AFP/© Dovemead Films / Film export A.G / International Film Production/Dovemead Films / Film Export A.

Top 5 film decemberben: ezek a premierek várhatóak a hónapban

Azon a karácsonyon (That Christmas), december 4., Netflix Mária (Mary – 2024), december 6., Netflix Super/Man: Christopher Reeve története (Super/Man: The Christopher Reeve Story – 2024), december 8., Max A Gyűrűk Ura – A rohírok háborúja, december 12., mozi Mufasa: Az oroszlánkirály, december 19., mozi

Azon a karácsonyon

Több, egymásba fonódó történetet mutat be a Netflixre érkező animációs film, amely egy képzeletbeli ünnepi szezonban, Angliában játszódik. Egy szégyenlős fiú, akinek elakad a szava az imádott lány előtt? Az Azon a karácsonyon lehet, hogy egy rajzfilm, de könnyen elképzelhető, ugyanis az Richard Curtis írta a forgatókönyvet és rendezte, aki az Igazából szerelem társszerzője is volt. A filmet három, szintén Curtis által írt gyerekkönyv ihlette, és egy hangulatos animáció, amely egy festői suffolki tengerparti faluban játszódik, ahová megérkezik maga a Télapó is, azoban egy heves hóesés keresztül húzza még az ő számításait is, amikor megakadályozhatja a lakosokat abban, hogy együtt töltsék a nagy napot. Ez a „bájos ünnepi játékfilm mindenkinek kínál valamit, különösen azoknak, akik elérkzékenyülnek az emberi kapcsolatokról szóló fényes történetektől” - írja Kate Erbland az IndieWire-ben.

A történelem legnagyobb hóvihara miatt senkinek sem a tervek szerint alakul a karácsonya, még a Télapónak sem a Netflix új animációs filmjében

Fotó: Netflix

Mária

A Netflix december 6-án mutatja be a D.J. Caruso által rendezett és Timothy Michael Hayes által írt Mária című bibliai filmet. Noa Cohen alakítja Máriát, Ido Tako pedig József szerepét kapta meg. Heródes királyt pedig nem más, mint a legendás Sir Anthony Hopkins játssza majd. A cselekmény persze köztudott, de rengeteg izgalmat tartogat a nézők számára, hiszen Máriát a földöntúli fogantatás után kiközösítik, majd menekülni kényszerül, amikor Heródes csillapíthatatlan hatalomvágya mitt gyilkos hajszát indít el az újszülött után. A Szűz Máriáról szóló Netflix-film vitákat váltott ki az izraeli színészek nemzetiségét illetően. Egyesek antiszemitizmussal vádolják az alkotást, míg mások Palesztina eltörléseként kritizálják. Ugyanis palesztin aktivisták szerint a film történelmileg pontatlan, mert Mária és József valójában palesztinok voltak.