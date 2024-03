Márciustól egynapos autópálya matricát is vehetsz interneten

A díjköteles gyorsforgalmi úthálózatra, vagyis autópályákra, egyes gyorsforgalmi útszakaszokra, kizárólag érvényes autópálya matricával lehet felhajtani. Ezt az autósok jól tudják. Idén azonban több olyan változás is történt az egyébként igen statikus hazai rendszerben, amivel érdemes tisztában lenni. A B2 díjkategóriát például kiváltotta egy, a megtett kilométerek alapján számoló fizetési rendszer, illetve – sokak örömére – bevezetnek egy egynapos konstrukciót is. Az autópálya matrica vásárlás az autopalyamatrica.hu felületén azonban ma is a leggyorsabb, legkényelmesebb, legbiztonságosabb megoldás.

E-matrica kategóriák 2024-ben