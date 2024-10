Teljes körű biztonság az úton is: megéri a kötelező mellé casco biztosítást kötni!

Szabadság, kényelem, rugalmasság: autót vagy motort vezetni egy egyedülálló, felhőtlen élmény. A pótolhatatlan érzésvilág azonban egy nagy adag felelősségvállalással is együtt jár, ezért a kötelezőn túl (KGFB), célszerű casco biztosítást is kötni. Az alábbiakban kifejtjük, hogy miért fontos minél átfogóbb védelem mellett dönteni, ha forgalomba megyünk, valamint a két kockázatviselési forma tudnivalóit is részletesen bemutatjuk.

Vágólapra másolva!

Hasonló járműbiztosítási forma, eltérő cél – ez az alapvető különbség a KGFB és a casco biztosítás között! A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás minden gépjármű-tulajdonos számára előírt biztosítási forma. Alapelve egyszerű: a KGFB védi a másik javait, ha a forgalomban való részvétel során bárkinek károkat okozunk, legyen szó személyi sérülésről vagy a járművet ért anyagi veszteségről. Magyarán a kötelező biztosításnak köszönhetően, az általunk okozott károkat nem saját zsebből kell kifizetni, de cserébe a minket ért veszteségeket már önmagunknak kell finanszírozni. Ezzel szemben a casco egy önkéntes alapon választható biztosítás*, amelynek célja ugyancsak a járművédelem. Lényeges különbség, hogy kizárólag a saját tulajdonban lévő autóban, motorban (és így tovább) keletkezett károkat fedezi, ráadásul a közúti baleseteknél sokkal szélesebb körben nyújt segítséget. A szerződésben aláírt csomagtól függően, az esetleges kockázatok mértéke változó lehet: az alapszolgáltatások mellé extra lehetőségek is igényelhetőek. *Egy jármű lízingelése vagy hitelre történő vásárlása során, a casco biztosítás megkötése egyaránt kötelező. Casco biztosítással az átfogó védelemért Ha önmagában még nem elég indok a saját tulajdon védelme, a casco biztosítás mellett további érveket is fel lehet sorakoztatni. Általában már annak is nagy ereje van, ha valamit nem a kötelező jellege tesz fontossá, de a casco jelentőségét a sokoldalúsága és személyre szabhatósága mozgatja. Egy alap- és választható fedezeti körrel is rendelkezik, amely bőven túlmutat a közutakon történő baleseteken. Anyagi támogatást nyújt, ha: vaddal való karambolból vagy szándékos rongálásból töréskár keletkezik;

természeti csapások (például villámcsapás, jégverés) elemi károkat okoznak a járműben;

üvegkár miatt kerül sor az autó, motor, stb. javítására;

a járművet (vagy annak bizonyos részeit) eltulajdonítják, tehát lopáskárral kell szembenézni. A választható fedezetek listája még ennél is szélesebb kínálatot takar. Sokan a leggyakoribb kockázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások mellett döntenek pluszban – ide sorolható például az utasok baleset- vagy poggyászbiztosítása. Azonban az egyes biztosítótársaságoknál egészen eltérő ajánlatok között válogatunk, ezért érdemes az egyéni igények szerint szűkíteni a rendelkezésre álló lehetőségek körét.

Amit a biztosítási díjakról érdemes megjegyezni A két gépjármű-biztosítás díjának meghatározásában is jelentős eltérések vannak. Az egyetlen közös nevezőjük, hogy a jármű típusa, műszaki állapota és életkora mindkettő esetben számít. Viszont a KGFB-kalkulációt befolyásolja a balesetmentes évek száma (bonus-malus rendszer szerinti besorolás), és a járműhasználat összes körülménye – beleértve a jármű vezetőinek számát, a használat gyakoriságát, és így tovább. Amit a casco esetén feltétlenül érdemes megjegyezni: a szerződéskötéshez önrész befizetése egyaránt szükséges. (Az önrész az az összeg, amelyet egy káresemény alkalmával feltétlenül vállalnunk kell.) Mértékéről saját magunk dönthetünk, de a biztosítási díj értékétől függően fog változni. Tehát ha magasabb biztosítási díj mellett döntünk, akkor az önrész alacsonyabb lesz, és ugyanígy fordítva. Továbbá a megállapodásban az önrész százalékos formában és egy konkrét összegben is meghatározásra kerül. Ezáltal a biztosító a káresetek bekövetkeztekor választhat a kettő közül – mindig amellett voksol, amelynek az értéke magasabbra rúg. Jogszabályi kötelezettség helyett felelősségteljes gondolkodás Gépjármű-tulajdonosként a kötelező és a casco biztosítás kombinációja nyújthatja a legátfogóbb védelmet az utakon. Bár a KGFB jogszabályi kötelezettség, de ahogyan látni lehet, nem feltétlenül elegendő. Ha szeretnénk biztosra menni, és tudatosan felkészülni a váratlan kockázatokra, egy casco szerződés megkötése ugyancsak elengedhetetlen. (x)

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!