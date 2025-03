XX. Oldtimer Show!

Fotó: Oldtimer Show

Díjmentes lesz a parkolók és a mosdók használata a rendezvény látogatóinak. Parkolóinkat csak az veheti igénybe, aki a rendészek által mutatott helyre parkol. A közlekedést akadályozó autót a tulajdonos költségére elszállíttatjuk.

A helyszínre nem csak autóval lehet érkezni! Buszokat is tudunk parkoltatni, de a buszok érkezését kérjük előre jelezzék e-mailben. A motorkerékpárral és a kerékpárral érkező látogatóink részére a P1 jelű parkolónkban lesz kialakítva külön „motorparkoló” és külön „kerékpártároló”. A helyszínre kerékpárút is vezet. Javasoljuk jöjjenek minél többen kerékpárral! A Magyar Vasúttörténeti Park nevéhez méltóan vasúton is megközelíthető, a MÁV Esztergomi vonalán.

A helyszín megközelíthető különböző tömegközlekedési eszközökkel, melyről itt találhatók a részletes információk.

A rendezvény programjai itt találhatók.

Fotó: Oldtimer Show

Jegyek: A rendezvény belépőjegyeit nem árusítjuk elővételben. A jegyeket csak a helyszínen lehet megvásárolni, a rendezvény nyitvatartási idejében az alábbi fizetőeszközökkel: készpénz, bankkártya, mindhárom fajta SZÉP kártya.

Jegypénztárainkban külön sorba kell állni a készpénzzel (CASH) és külön sorba a kártyával (CARD) vásárlóknak. A készpénzzel jegyet vásárlóknak kevesebbet kell majd sorban állniuk. A gyerek korhatárt 14 évről felemeltük 18 évre! 3 éves kor alatt a rendezvény ingyenes.

A parkba belépés után ne dobd el a lekezelt jegyedet! Ezzel nyerheted meg valamelyik ajándékunkat. Napi főnyereményünk: szombaton Pannónia motorkerékpár, vasárnap OT rendszámos Mercedes! Töltsd ki olvasható írással, nyomtatott betűkkel a jegyed hátoldalát és azt összehajtva dobd be a vasútikocsi színpadon elhelyezett átlátszó urnába. Sok szerencsét! J Ajándéksorsolás részletes tájékoztató és a szabályzat itt olvasható.

Az Oldtimer Show házirendje itt olvasható. Rendezvényünk „kiállítás” és „vásár” besorolású, így az esetlegesen érvénybe lépő (legutóbbi) vírusvédelmi szabályok szerint, oltási igazolvány nélkül is látogatható.