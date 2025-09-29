XXI. Oldtimer Show a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Az Oldtimer Show nemzetközi veteránjármű kiállítás és kiegészítő programjai mellett Európa legnagyobb vasúti múzeuma is megtekinthető. A fő látványosság az Orient és West mozdonycsarnokokban lesz, tematikus és szóló standokon elhelyezve: KGST korszak autói és motorjai, Nyugat-Európai autók és motorbiciklik, USA, olasz és angol sportautók, luxusautók, stb... Újdonság lesz a „retro-tuning” autók tematikája és a „historic racing” versenyautó kiállítás, melyekből nagyon látványosakat állítunk ki.

Forrás: Oldtimer Show

Az Oldtimer Show-ra jellemző legfőbb látványosság a világháború előtti járművek, melyek ismét nagy számban lesznek kiállítva. Külföldi kiállítóink jóvoltából Magyarországon ismeretlen oldtimer autótípusok kerülnek bemutatásra. A kiállítás korelnöke egy 115 éves Fiat Wien antik autó lesz.

Az Oldtimer Show jellegzetessége a bemutatott járműpaletta sokszínűsége. Ez nem csak egy oldtimer autó kiállítás! Ez oldtimer JÁRMŰ kiállítás! Kerékpártól a gőzmozdonyig mindenféle jármű. Mindegyik jármű elé részletes műszaki adatlapot helyezük ki, sztorikkal fűszerezve.

Forrás: Oldtimer Show

Újdonság! Már áprilisban is tapasztalhatta a közönségünk, hogy be is indítunk néha 100 évnél idősebb antik autót és motort. Ezt kibővítve a külső részen veterán teherautókat, buszokat és traktorokat, valamint Formula Renault versenyautót is indítgatni fogunk a programba illesztve.

További újdonságok: „retro játék kiállítás” ahol gyerekkorunk autós játékait és egyéb játékokat fogunk kiállítani. Másik újdonság is lesz a gyerekeknek: LEGO kiállítás. Lesz vasutas terepasztal és oldtimer autók is LEGO-ból. Őszi Oldtimer Show egy időutazás lesz a nagy gyerekeknek, disneyland a kis gyerekeknek.

Forrás: Oldtimer Show

A rendezvény nosztalgia érzését a retro mozdonycsarnok látványa és az olajszagú padlózat erősíti. Sétálgatás közben régi korok zenéje adja a hangulatot. A fakerekű autók mellett korabeli ruhákba öltözött hölgyeket lehet majd fotózni. A mozdonycsarnokban kiállított járművek oldtimer jármű szépségversenyen vesznek részt. Különböző korok és járműfajták szerinti kategóriákban, összesen 30db díjat ítél majd oda a nemzetközi zsűri. A díjátadó vasárnap 14:00 órakor kezdődik a Vasútikocsi színpadon.