8 praktikus jótanács a téli gumi cseréhez

Közeledik a téli gumicsere ideje

Fotó: Freepik

Tippek és trükkök a téli gumi cseréjéhez

Több száz gumimárka és több ezer modell közül válogathatsz, így nem csoda, ha elsőre elveszettnek érzed magad a kínálatban. Az alábbiakban ebben segítünk: összeszedtük a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, hogy véletlenül se kövess el bakit a téli gumi vásárlásakor.

Eljött az új gumiszett vásárlás ideje, ha a profilmélység 4 mm alatti!

Az első kérdés mindig az: mikor kell új szettet venni? A válasz a profilmélységben rejlik. Bár a KRESZ szerint 1,6 mm a minimum, a szakértők szerint ez korántsem elég. A maximális biztonság érdekében legalább 4 mm-es mélységet ajánlott tartani. Ezt könnyedén ellenőrizheted egy 100 forintos érmével: ha a szürke perem nem tűnik el teljesen a horonyban, akkor bizony ideje új szettet beszerezned.

Téli gumira akkor válts, amikor a középhőmérséklet tartósan 7 °C alatt van!

Egy másik gyakori kérdés: mikor érdemes lecserélni a nyári abroncsokat? A választ a „7 fokos szabály” adja meg. Amikor a napi középhőmérséklet tartósan 7 °C alá esik, már itt az ideje a váltásnak. Magyarországon ez általában a késő őszi hónapokra esik, így jobb, ha nem hagyod az utolsó pillanatra.

Soha ne használj télen nyári gumit és ne keverd az abroncs típusokat!

Érthető, hogy a gumicsere időigényes és költséges, de télen nyári gumival közlekedni rendkívül veszélyes. A téli abroncs rövidebb féktávot, jobb tapadást és nagyobb irányíthatóságot biztosít havas, jeges úton, míg a nyári gumi ilyenkor teljesen csődöt mond. A keverésről nem is beszélve: szigorúan tilos egyszerre nyári és téli gumit használni, mert kiszámíthatatlanná teszi az autó viselkedését.

Ne vásárolj használt téli gumit és ne köss minőségi kompromisszumot!

Ha szembejön egy ellenállhatatlan ajánlat egy online piactéren, érdemes kétszer is meggondolnod a döntést. A használt abroncs múltját nem ismered, lehet rajta rejtett hiba, és garancia sincs rá. Pár ezer forint megtakarítás nem ér annyit, hogy a saját és mások biztonságát kockára tedd. Ha spórolni szeretnél, válassz inkább megbízható, középkategóriás gumikat – ár-érték arányban ezek bizonyulnak a legjobb választásnak.