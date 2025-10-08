VEDD ÉSZRE!

Autók, járművek, útépítés, terelés, akadályok, dugók, stressz és figyelmetlenség. Minden közlekedőnek ismerős dolgok ezek, s ami közös bennük, hogy valamennyi mögött ott van az ember! Édesanya, gyermek, pályakezdő szakember, tapasztalt orvos vagy éppen a pékárut szállító sofőr.

A közutasok nap, mint nap a forgalom közvetlen közelében dolgoznak – sokszor csupán arasznyira a mellettük elhaladó járművektől. Nincs körülöttük biztonsági burok, számukra a láthatósági mellény, a kihelyezett jelzőtáblák és a sofőrök figyelme jelentik az egyetlen védelmet. Egy figyelmetlen pillanat, egy elmulasztott fékezés vagy egy rossz manőver súlyos következményekkel járhat.

Forrás: Magyar Közút Zrt.

A közlekedésbiztonság igenis közös ügyünk: minden apró döntés – egy időben felvillantott irányjelző, egy figyelmes lassítás vagy a telefon elengedése vezetés közben – életeket menthet. Lássuk meg egymásban az embert, ne csak a járművet vagy az akadályt.

Mindennapi tapasztalatok

A közutas dolgozók szerint sokszor a szabályok betartása nem belső meggyőződésből, hanem a bírságtól való félelemből fakad. A gyorshajtás, a hirtelen sávváltás vagy a telefonozás vezetés közben még mindig gyakori jelenség. Ez nemcsak az út mellett dolgozókra, hanem minden közlekedőre veszélyes. Ugyanakkor sok a pozitív példa is: autósok, akik időben lassítanak, jelzéssel figyelmeztetnek másokat, vagy épp vizet visznek a dolgozóknak a nyári hőségben. Ezek a gesztusok nemcsak erőt adnak a mindennapokban, hanem példát mutatnak másoknak is.

Közösségi felelősség

A közlekedésbiztonság alapvetően közösségi kérdés, a szabálykövetés pedig nem korlátozás, hanem egymás védelme. Ha minden közlekedő csak egy kicsivel figyelmesebb, a balesetek száma jelentősen csökkenthető. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a szabálykövetés belső meggyőződéssé váljon, és a közlekedés a bizalom és együttműködés tere legyen. A Magyar Közút dolgozóinak munkája nélkül nem működne az ország közlekedése, az ő biztonságuk azonban minden közlekedő figyelmén múlik!

Forrás: Magyar Közút Zrt.

Érzelmi azonosulással

„A közlekedésbiztonság nem távoli, statisztikai kérdés, hanem mindannyiunk hétköznapjainak része. Amikor valaki lassít egy munkaterületnél, félreteszi a telefont vezetés közben, vagy időben jelez a manőver előtt, valójában nemcsak szabályt követ, hanem életeket véd. A közutas kollégáim nap, mint nap ott dolgoznak az út szélén, sokszor centiméterekre a forgalomtól – minden figyelmes mozdulat nekik is biztonságot ad. A kampányunk célja, hogy ezt a szemléletet erősítsük, és közelebb hozzuk az emberekhez a felelős közlekedés jelentőségét. A 20 részes podcastban ezért nemcsak a közutas munka kockázatairól beszélünk, hanem arról is, hogyan válhat a szabálykövetés közös értékké a társadalomban. Hiszek abban, hogy ha mindenki csak egy kicsivel jobban odafigyel, azzal együtt tudjuk biztonságosabbá és élhetőbbé tenni a közlekedést Magyarországon” – osztotta meg gondolatait a téma kapcsán Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke.