XXI. Oldtimer Show a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Az Oldtimer Show nemzetközi veteránjármű kiállítás és kiegészítő programjai mellett Európa legnagyobb vasúti múzeuma is megtekinthető. A fő látványosság az Orient és West mozdonycsarnokokban lesz, tematikus és szóló standokon elhelyezve: KGST korszak autói és motorjai, Nyugat-Európai autók és motorbiciklik, USA, olasz és angol sportautók, luxusautók, stb... Újdonság lesz a „retro-tuning” autók tematikája és a „historic racing” versenyautó kiállítás, melyekből nagyon látványosakat állítunk ki.
Az Oldtimer Show-ra jellemző legfőbb látványosság a világháború előtti járművek, melyek ismét nagy számban lesznek kiállítva. Külföldi kiállítóink jóvoltából Magyarországon ismeretlen oldtimer autótípusok kerülnek bemutatásra. A kiállítás korelnöke egy 115 éves Fiat Wien antik autó lesz.
Az Oldtimer Show jellegzetessége a bemutatott járműpaletta sokszínűsége. Ez nem csak egy oldtimer autó kiállítás! Ez oldtimer JÁRMŰ kiállítás! Kerékpártól a gőzmozdonyig mindenféle jármű. Mindegyik jármű elé részletes műszaki adatlapot helyezük ki, sztorikkal fűszerezve.
Újdonság! Már áprilisban is tapasztalhatta a közönségünk, hogy be is indítunk néha 100 évnél idősebb antik autót és motort. Ezt kibővítve a külső részen veterán teherautókat, buszokat és traktorokat, valamint Formula Renault versenyautót is indítgatni fogunk a programba illesztve.
További újdonságok: „retro játék kiállítás” ahol gyerekkorunk autós játékait és egyéb játékokat fogunk kiállítani. Másik újdonság is lesz a gyerekeknek: LEGO kiállítás. Lesz vasutas terepasztal és oldtimer autók is LEGO-ból. Őszi Oldtimer Show egy időutazás lesz a nagy gyerekeknek, disneyland a kis gyerekeknek.
A rendezvény nosztalgia érzését a retro mozdonycsarnok látványa és az olajszagú padlózat erősíti. Sétálgatás közben régi korok zenéje adja a hangulatot. A fakerekű autók mellett korabeli ruhákba öltözött hölgyeket lehet majd fotózni. A mozdonycsarnokban kiállított járművek oldtimer jármű szépségversenyen vesznek részt. Különböző korok és járműfajták szerinti kategóriákban, összesen 30db díjat ítél majd oda a nemzetközi zsűri. A díjátadó vasárnap 14:00 órakor kezdődik a Vasútikocsi színpadon.
A külső területen a nagyobb veterán járműveket helyezzük el: amerikai nagyvasak, veterán teherautók és autóbuszok. A park szabadtéri területén sok kiegészítő program és kiállítás lesz látható: mozdonycsarnokkal szemben a szabadtéri „OT Kiállítás” és a „Kalandjárók Kiállítás”. A főbejárat közelében a „Tuningautó Kiállítás”, katonatáborok és veterán fegyver kiállítás a körparkban, Sportautó Kiállítás a facsemetésben, kézműves és háztáji vásár.
Az Oldtimer Show hosszú hétvégéjén életre kelnek a Vasúttörténeti Park interaktív programjai: mozdonyforgató, hajtányok, Csajka sínautó, lóvasút, kerti vasút és fel lesz fűtve a hatalmas Truman gőzös. A piros Nohab dízelt belülről is meg lehet majd nézni. Európa legnagyobb gőzmozdony és vasútikocsi kiállítása lesz megtekinthető! Sok új vasúti jármű restaurálása fejeződött be a közelmúltban: holokauszt emlékvonat, harckocsi és lövegszállító kocsik, Horthy kormányzó tárgyaló kocsija és a tikfa borítású Aranyvonat.
200 éves a vasúti közlekedés! A kerek évforduló alkalmából rendezett kiállítást az irodaépület III. emeletén lévő kiállítóteremben lehet megtekinteni.
A modellházban terepasztal és vasútmodell kiállítás várja az érdeklődőket.
A díszkút környékén piknik parkot alakítunk ki. Itt lesz egy házias sütöde, melyben mérsékelt árakon lehet nagy adag ízletes frissensülteket enni. Más fesztiválokon megszokott, hogy nem lehet behozni semmilyen ételt és italt. Mi ezzel a szokással szakítottunk a családos vendégeink kedvéért. Rendezvényeinkre az uzsonnát (szendvics és kis palack tea) be lehet hozni. Az Oldtimer Show családbarát rendezvény! Sok ingyen kipróbálható játék lesz a gyerekeknek: légvár, ügyességi játékok, gyerekfoglalkoztató, játszótér, mozdonyforgatózás.
Rengeteg ajándékkal várunk! A jegypénztárainknál ajándék matricát kapnak a jegyvásárlók. A gyerekeknek plüssfigurát ad ajándékba BMW-s Imi a körparkban! A felnőttek autós és motoros újságokat vihetnek haza ingyen.
A 2025-ös Őszi Oldtimer Show lesz a XXI-ik! Ebből az alkalomból ajándék esővel készülünk. A vasárnapi ajándéksorsoláson 20db AGIP ajándékcsomagot sorsolunk ki. A főnyeremény egy OT rendszámos autót lesz! Aki bármelyik fajta belépőjegyet megveszi, az részt vehet az ajándéksorláson. A belépőjegyet a hátoldalán kitöltve a vasútikocsi színpadon elhelyezett átlátszó urnába kell bedobni, félbe hajtva. Szombaton a 09:00 órai nyitástól vasárnap 16:00-ig folyamatosan gyűjtjük az ajándékszelvényeket. Ajándéksorsolás: vasárnap 16.00-kor! A sorsoláson a két rendezvénynap alatt urnában összegyűlt szelvények mind részt vesznek. Az ajándéksorsoláson való részvétel önkéntes. Azért nevezzük ajándéksorsolásnak, mert a látogatóinkat meg szeretnénk ajándékozni. Nem összetévesztendő a tombolasorsolással! Legfőbb szabályunk, hogy az ajándékok nyerteseinek vállalni kell a nyilvánosság előtt, hogy ők lettek bizonyos ajándékaink szerencsés nyertesei. A kihúzott nyerteseknek rögtön átadjuk a nyereményüket a vasútikocsi színpadon. Amennyiben nem tartózkodnak a helyszínen (pl. szombati látogatók) azokat telefonon fogjuk értesíteni. Az AGIP ajándékcsomagokat postázni fogjuk. Ha az OT-s autó szerencsés nyertese egy szombati látogató lesz, akkor az autóért vissza kell jönni a parkba. Az összes ajándékunk kisorsolását és azok átadását mozgó képfelvétellel rögzítjük. Ha vasárnapi látogató nyeri az autót, akkor az ajándéksorsolás után rögtön beülhet az autóba és mehet vele haza. Így volt ez a 2024-es Oldtimer Show-n, ahol első alkalommal sorsoltuk ki egyik OT rendszámos autónkat. Utána a 2024-es „Tuning és Retro Fesztivál” következett októberben, ahol a cabrio BMW-t egy szombati látogatónk nyerte. 2025-ös áprilisi Oldtimer Show-n az OT-s Mercedest egy kecskeméti család nyerte meg, akik a szerencséről telefonon értesültek. Éppen hazafelé tartottak a rendezvényünkről, amikor kapták a jó hírt. Azonnal vissza is fordultak és a közönség előtt átvették a Mercedest. Ezt a Mercedest ismét láthatja a közönségünk, hiszen a kecskeméti család benevezett az autóval az Őszi Oldtimer Show-ra.
Díjmentes lesz a parkolók és a mosdók használata a rendezvény látogatóinak. Parkolóinkat csak az veheti igénybe, aki a rendészek által mutatott helyre parkol. A közlekedést akadályozó autót a tulajdonos költségére elszállíttatjuk.
A helyszínre nem csak autóval lehet érkezni! Buszokat is tudunk parkoltatni, de a buszok érkezését kérjük előre jelezzék e-mailben. A motorkerékpárral és a kerékpárral érkező látogatóink részére a P1 jelű parkolónkban lesz kialakítva külön „motorparkoló” és külön „kerékpártároló”. A helyszínre kerékpárút is vezet. Javasoljuk jöjjenek minél többen kerékpárral! A Magyar Vasúttörténeti Park nevéhez méltóan vasúton is megközelíthető, a MÁV Esztergomi vonalán.
A helyszín megközelíthető különböző tömegközlekedési eszközökkel, melyről itt találhatók a részletes információk: https://www.oldtimershow.hu/megkozelites/
A rendezvény programjai itt találhatók: https://www.oldtimershow.hu/programok/
Jegyek: A rendezvény belépőjegyeit nem árusítjuk elővételben. A jegyeket csak a helyszínen lehet megvásárolni, a rendezvény nyitvatartási idejében az alábbi fizetőeszközökkel: készpénz, bankkártya, mindhárom fajta SZÉP kártya.
A jegyek árát nem emeltük, ugyanannyiért lehet megvenni mint áprilisban.
Jegypénztárainkban külön sorba kell állni a készpénzzel (CASH) és külön sorba a kártyával (CARD) vásárlóknak. A készpénzzel jegyet vásárlóknak kevesebbet kell majd sorban állniuk.
A gyerek korhatárt 14 évről felemeltük 18 évre! 3 éves kor alatt a rendezvény ingyenes.
A parkba belépés után ne dobd el a lekezelt jegyedet! Ezzel nyerheted meg valamelyik ajándékunkat. A főnyereményünk 1987-es gyártású OT rendszámos Golf!
Töltsd ki olvasható írással, nyomtatott betűkkel a jegyed hátoldalát és azt összehajtva dobd be a vasútikocsi színpadon elhelyezett átlátszó urnába. Sok szerencsét!
Ajándéksorsolás részletes tájékoztató és a szabályzat itt olvasható: https://www.oldtimershow.hu/fonyeremeny-2025/
Az Oldtimer Show házirendje itt olvasható: https://www.oldtimershow.hu/hazirend/ Rendezvényünk „kiállítás” és „vásár” besorolású, így az esetlegesen érvénybe lépő (legutóbbi) vírusvédelmi szabályok szerint, oltási igazolvány nélkül is látogatható.
A Vasúttörténeti Park éves bérletei az Oldtimer Show-ra nem érvényesek!
Mivel erre a hétvégére a park teljes területe ki van bérelve az Oldtimer Show-ra, így a Vasúttörténeti Parkba külön jegyet nem lehet vásárolni. Viszont az Oldtimer Show jeggyel a rendezvényen kívül a vasútmúzeum összes látványossága is megtekinthető. Normál nyitva tartás alatt nem, de az Oldtimer Show-n fel lesz fűtve egy igazi gőzmozdony, üzemelni fog a sínautó, a hajtányok és a mozdonyforgató.
Oldtimer Show Budapest facebook oldalunkon nyereményjátékokon is részt vehet, ha megosztja valamelyik posztunkat.
Friss információkért látogasson el időnként az oldtimershow.hu honlapunkra!