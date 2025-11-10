Hogyan ellenőrizd, hogy biztonságosak-e még az autógumijaid?

A megfelelő tapadás, féktáv és kanyarstabilitás nagyrészt a gumik állapotán múlik

Fotó: Pixabay

A gumik állapotát nemcsak akkor érdemes ellenőrizni, ha már érezhetően romlik a vezetési élmény. Néhány egyszerű lépéssel te magad is gyorsan megállapíthatod, hogy biztonságosan használhatók-e még az abroncsok, vagy eljött az ideje a cserének. Az alábbi szempontok segítségével átfogó képet kaphatsz arról, milyen állapotban vannak a gumik, és mire érdemes különösen figyelni a mindennapi közlekedés során. Ezek a tényezők együtt döntik el, mennyire marad megbízható az autód az úton – esőben, fagyban vagy akár egy hirtelen manőver közben is.

1. Profilszélesség és mintamélység – az első, amit ellenőrizni kell

A gumik mintázata nemcsak esztétikai kérdés: ez biztosítja a vízelvezetést és a megfelelő tapadást. A törvény által előírt minimális mintamélység 1,6 mm, de a szakértők már 3 mm alatt javasolják a cserét. Téli abroncsoknál ez a határ még magasabb – 4 mm-nél sekélyebb mintázat esetén jelentősen csökken a tapadás havas vagy jeges úton. Ha nincs kéznél mérőeszköz, egy egyszerű 100 forintos érmével is ellenőrizheted: ha a minta már nem takarja el a pénz szélét, itt az ideje új abroncsot beszerezni.

2. Az abroncs életkora sem mindegy

Még ha a gumi külsőre épnek is tűnik, az anyaga idővel bizony öregszik. Az abroncs oldalfalán található DOT-szám mutatja a gyártás idejét: az utolsó négy számjegy az év és a hét sorszámát jelzi (például 2220 = 2020 22. hete). Öt-hat éves kor után, még megfelelő mintamélység esetén is érdemes megfontolni a cserét, mert a gumi rugalmassága és tapadása fokozatosan romlik.

3. Repedések, sérülések és egyenetlen kopás

Vizsgáld meg alaposan az abroncs felületét. A hajszálrepedések, dudorok vagy vágások a gumi szerkezeti gyengeségére utalhatnak, ami defekthez vagy akár durrdefekthez is vezethet. Az egyenetlen kopás pedig a futómű-beállítás vagy a keréknyomás hibáját jelzi – ilyenkor mindenképp érdemes szakemberhez fordulni. Ne feledd, a rendszeres ellenőrzés nemcsak a biztonságodat, hanem a gumik élettartamát is növeli.

4. Az évszakkal kompatibilis abroncs

A legbiztonságosabb vezetés érdekében mindig az évszaknak megfelelő gumit használj. A nyári abroncsok hidegben elveszítik tapadásukat, míg a téli gumi alternatívák lágyabb anyagösszetétele alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, így biztosítja a stabilitást és a rövidebb fékutat. Ha új téli gumi beszerzésén gondolkodsz, érdemes megbízható forrásból választani, és figyelni az EU-s címkén feltüntetett értékeket – például a gördülési ellenállást, a nedves tapadást és a zajszintet. Ezek objektív információt adnak a gumi teljesítményéről.