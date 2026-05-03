Oldtimerek „Tavaszi Randevú”-ja a Vasúttörténeti Pakban 2026. május 16-17.

A 2 napos „Elegance Classic” oldtimer autó kiállításon válogatott magyar és külföldi autók egy fesztiválsátorban lesznek kiállítva. Az oldtimer szépségverseny díjait vasárnap 14:00-kor adjuk át a színpadon.

Forrás: Oldtimer Show

Lesz „OT Találkozó” szombaton és vasárnap is! Akik csak a találkozón kívánnak részt venni az autójukkal, azoknak nem szükséges előzetes regisztráció. A találkozóra való behajtási jogot maga az OT rendszám fogja jelenteni. (OT rendszámmal nem rendelkező, de szép oldtimer autókkal és retro tuning autókkal a találkozón regisztrálást követően részt lehet venni) A találkozóra érkező autó sofőrjének a részvétele díjmentes. Csak az utasoknak kell belépőjegyet venni.

A napi belépőjegy egységáras: 5.000Ft/fő/nap. (3 év alatt díjmentes) A belépőjegyet csak a rendezvény nyitvatartása alatt, a helyszínen lehet megvásárolni: készpénzzel, SZÉP kártyákkal és bankkártyákkal. A belépőjegyet elővételben nem árusítjuk!

A napi belépőjeggyel részt lehet venni a szombati vagy a vasárnapi ajándéksorsoláson. Mindkét napon 10-10db AGIP autós ajándékcsomagot sorsolunk ki. A jegy hátoldalát kell kitölteni és a színpadon lévő átlátszó urnába kell bedobni. Az ajándéksorsoláson a részvétel önkéntes. A belépőjegy mellé karszalag is jár, amellyel át lehet menni a nagy parkba és ott meg lehet tekinteni a Vasúttörténeti Park összes látványosságát. A vasutas kiállítások és interaktívok mind üzemelni fognak ezen a hétvégén. Lesz sínautó, hajtány, mozdonyforgatózás és kerti vasút a gyerekek kedvence. A híres NOHAB piros dízelmozdonyba be is lehet majd menni a NOHAB alapítvány jóvoltából.

Belépés a rendezvényre: Víztorony Park két szélén lesznek a bejáratok.

A Víztorony Park közepén lesz az ÁTJÁRÓ. Ezen át lehet bejutni a nagy parkba.

Rendezvényünk családbarát! A park területén a gyerekeknek ingyenes játékokat biztosítunk. Mindkét napon a teljes nyitvatartási időben díjmentesen légvárazhatnak a gyerekek. A légvárat keressétek a Csabai Tájházunk előtt! A Tájház utcában lesznek más látványosságok is. Nem csak gyerekeknek! Egy Formula versenytaxi lesz kiállítva, ami időnként be is lesz indítva!