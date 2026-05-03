Oldtimerek „Tavaszi Randevú”-ja a Vasúttörténeti Pakban 2026. május 16-17.

A 2 napos „Elegance Classic” oldtimer autó kiállításon válogatott magyar és külföldi autók egy fesztiválsátorban lesznek kiállítva. Az oldtimer szépségverseny díjait vasárnap 14:00-kor adjuk át a színpadon.
Lesz „OT Találkozó” szombaton és vasárnap is! Akik csak a találkozón kívánnak részt venni az autójukkal, azoknak nem szükséges előzetes regisztráció. A találkozóra való behajtási jogot maga az OT rendszám fogja jelenteni. (OT rendszámmal nem rendelkező, de szép oldtimer autókkal és retro tuning autókkal a találkozón regisztrálást követően részt lehet venni) A találkozóra érkező autó sofőrjének a részvétele díjmentes. Csak az utasoknak kell belépőjegyet venni.
A napi belépőjegy egységáras: 5.000Ft/fő/nap. (3 év alatt díjmentes) A belépőjegyet csak a rendezvény nyitvatartása alatt, a helyszínen lehet megvásárolni: készpénzzel, SZÉP kártyákkal és bankkártyákkal. A belépőjegyet elővételben nem árusítjuk!
A napi belépőjeggyel részt lehet venni a szombati vagy a vasárnapi ajándéksorsoláson. Mindkét napon 10-10db AGIP autós ajándékcsomagot sorsolunk ki. A jegy hátoldalát kell kitölteni és a színpadon lévő átlátszó urnába kell bedobni. Az ajándéksorsoláson a részvétel önkéntes. A belépőjegy mellé karszalag is jár, amellyel át lehet menni a nagy parkba és ott meg lehet tekinteni a Vasúttörténeti Park összes látványosságát. A vasutas kiállítások és interaktívok mind üzemelni fognak ezen a hétvégén. Lesz sínautó, hajtány, mozdonyforgatózás és kerti vasút a gyerekek kedvence. A híres NOHAB piros dízelmozdonyba be is lehet majd menni a NOHAB alapítvány jóvoltából.
Belépés a rendezvényre: Víztorony Park két szélén lesznek a bejáratok.
A Víztorony Park közepén lesz az ÁTJÁRÓ. Ezen át lehet bejutni a nagy parkba.
Rendezvényünk családbarát! A park területén a gyerekeknek ingyenes játékokat biztosítunk. Mindkét napon a teljes nyitvatartási időben díjmentesen légvárazhatnak a gyerekek. A légvárat keressétek a Csabai Tájházunk előtt! A Tájház utcában lesznek más látványosságok is. Nem csak gyerekeknek! Egy Formula versenytaxi lesz kiállítva, ami időnként be is lesz indítva!
A gyerekeknek ajándék plüss figurával készülünk. Az ára csak egy „köszönöm” BMW-s Imi bácsinak. A nagy parkban hatalmas játszótér várja az apróságokat. Nyitva lesz a vasútmodell ház és a MÁV 200 éves évfordulós kiállítása a körfűtőház főépületében. Kalandjárók Kiállítás nevű kiegészítő programunkon a legújabb lakóautók és autószállító trailerek.
A rendezvény látogatóinak a parkolást díjmentesen biztosítjuk a Vasútt. Park mögötti nagy parkolóban. A parkolás feltétele, hogy a rendészek mutatása szerint parkoljanak le. Buszok parkolását is meg tudjuk oldani, de azt előre jelezni kell e-mailben. Ismét lesz motorparkoló és külön kerékpár parkoló a főbejárat melletti murvás parkolóban. Arra biztatjuk a látogatókat, hogy ne csak autóval jöjjenek a rendezvényre. Jöhetnek kerékpárral is, hiszen a Vasúttörténeti Parkhoz kerékpárút is vezet. Stílszerűen akár vasúton is lehet érkezni! A MÁV Esztergomi vonalán közlekedő vonat hétvégén többször megáll a Vasútmúzeum megállónál. Vasúttörténeti Parkhoz közel van az autóbusz és a villamos vonala is. A park megközelítési lehetőségeiről a honlapunkon lévő „Helyszín megközelítése” ikonra kattintva tájékozódhatnak.
Rendezvényünkön a vendéglátó egységekben étel különlegességek, italok és édességek közül lehet válogatni. Szokás szerint lesznek nálunk retro és autós ajándék árusok, valamint kézművesek. (A rendezvényre ételt és italt nem lehet behozni. Kivétel a bébitápszer és a tea.)
Tavaszi Randevú hangulatát a színpadon egész nap zajló zenei és egyéb programok határozzák meg. Mindkét napon rockabilli és retro zenekarok szórakoztatják a közönséget. Lesz ismét katonatábor, ahol veterán katonai fegyverek kiállítását lehet megnézni. Az amerikai, vietnámi, brit, német és magyar hagyományőrző alakulatok korabeli katonai ruhákban fognak parádézni. A tábor, a kiállítás és a bemutató tér a Víztorony Park 1-es bejáratához közeli facsoportnál lesz.
Szombaton és vasárnap is tartunk ajándéksorsolást 16:00-tól! Mindkét napon 10db AGIP ajándékcsomagot sorsolunk ki a rendezvény aznapi látogatói között. Az ajándéksorsoláson a jegypénztárakban vásárolt belépőjeggyel lehet részt venni. A részvétel önkéntes! A jegy hátoldalán lévő nyereményszelvényt kell kitölteni OLVASHATÓ írással. A szelvényt a színpadon elhelyezett átlátszó urnába kell bedobni, félbe hajtva.
Természetesen OT autó szépségverseny is lesz. Ezen csak az előre regisztrált autók vehetnek részt, melyek mindkét napon kiállításra kerülnek a fesztivál sátorban és környékén. Nekik a berendezési napjuk pénteken (május 15.) lesz. A kiállítás résztvevői autónként 2db karszalagot fognak kapni. Az előre regisztrált autókat díszkordonnal körbe kerítve és adatlappal mutatjuk be. Főprogramunk neve: „Elegance Classic” A kiállítás szépségversenyének díjátadója vasárnap 14:00-kor lesz.
Bővebb információk a rendezvényről itt: www.oldtimershow.hu
A Vasúttörténeti Park éves bérletei a rendezvényre nem érvényesek! A parkba váltott jegyekkel nem lehet bejönni a rendezvényre. Viszont a rendezvényre váltott jeggyel a Vasúttörténeti Parkba is át lehet menni.