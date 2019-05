Így autózhat fillérekért villanyautóval Magyarországon

Az infrastruktúra fejlődésével Magyarországon is egyre komolyabb tényezővé válnak az elektromos járművek, de ami még ennél is jobb hír, hogy már megfizethető módon is ki lehet próbálni az autózás jövőjét. Ehhez adunk tippeket.

Ami néhány éve még érdekes játéknak tűnt, az mára már megkerülhetetlen eleme világcégek és nagyvárosok mobilitási stratégiáinak. A villanyautózás világszerte, így Magyarországon is egyre komolyabb tényezővé válik, már tényleg nem sok hiányzik ahhoz, hogy tömegek számára is elérhetőbb legyen.

Ami azt illeti, már ma sem szükséges kisebb vagyont összegyűjteni ahhoz, hogy valaki villanyautóssá váljon. Az igaz, hogy a magas fejlesztési költségek miatt újonnan még mindig nagyon drágák az elektromos autók, de minek megvenni őket, ha van más út is?

Az autómegosztás például lényegében ugyanaz, mint a közbringázás, csak kerékpárok helyett autókból állnak a rendszerek. Az alapgondolat mindkét járműfajta esetében ugyanaz: vagyis az autómegosztás azoknak a városlakóknak ideális megoldás, akiknek csak alkalmanként, rövid utakra van szükségük autóra, a közösségi közlekedés pedig valamiért nem jöhet szóba alternatívaként.

Ilyen helyzetekben nagyon jól jön, ha egy klasszikus autókölcsönző felkeresése és papírok hosszadalmas kitöltögetése helyett egyszerűen be lehet pattanni egy közelben parkoló (köz)autóba, majd az intéznivalók kipipálása után ott lehet hagyni, ahol éppen kényelmes.

És Budapest ebből a szempontból maga a kánaán. Jelenleg már három szolgáltatónak is parkolnak elektromos autói Budapest utcáin, ezek közül elsőként a GreenGo indult. Mind közül ez a legzöldebb társaság, mert a flottájában kizárólag elektromos autók találhatók, míg a másik két szereplő benzines járműveket is üzemeltet.

A GreenGo flottájában 300 elektromos autó fut, és igaz ugyan, hogy a Mol Limónak több mint 400 autója van már, ezekből azonban csak száz elektromos. A legújabb szereplő, a BMW és a Daimler által alapított Share Now autómegosztó hálózathoz tartozó DriveNow április 29-én indult Budapesten 240 autóval, ezek között 40 elektromos BMW i3-as van – pontosabban lesz, mert ezek forgalomba állítása folyamatosan zajlik.

Az autómegosztás legnagyobb előnye a megfizethetőség. Mindhárom szolgáltatóban közös, hogy percdíjért lehet használni az autókat, egy-egy bérlés így bárki számára elérhető lehet. A rendszerek használatához minden esetben szükség van előzetes regisztrációra, de ez applikációk segítségével kényelmesen, otthonról is elvégezhető.

A közösségi autózás hátránya, hogy a bérlési területek hiába bővülnek folyamatosan, még Budapesten belül is korlátozottak, vagyis a technológiával való megismerkedés ezen módja erősen helyhez kötött. És hiába a percdíj, a napi rendszeres használathoz azért elég magasak a tarifák, a saját tulajdonú autót ezek a rendszerek nem tudják minden esetben kiváltani.

Ilyen helyzetekre jó megoldás lehet néhány éves, használt villanyautó vásárlása, a vásárlást követő években ugyanis meredeken zuhan az elektromos autók ára. Természetesen minél idősebb egy autó, annál nagyobb rizikót jelent az akkumulátor állapota, és ebből következően az egyre kisebb (és kiszámíthatatlanabb) hatótávolság, így érdemes a még elfogadható árú, fiatalabb autók között csemegézni.

Az egyik legnépszerűbb villanyautónak számító, már egyre több lízingcég kínálatában is megtalálható Nissan Leaf például négyévesen már 3,5-4 millió forintért is kapható, miközben az új Leafek kezdő listaára 11 millió forint fölött van. Árszintben egy nagyobb ugrást jelentenek felfelé az elektromos VW Golfok, ezek szintén négyévesen hatmillió forint körüli összegtől kaphatók – érdemes megfontolni, hogy a német autógyártó emblémája megéri-e a nagyobb kiadást.

Főleg, hogy ugyanennyiért már prémium-elektromosautók is kaphatók itthon: a BMW i3-asok szintén nagyjából hatmillió forinttól elérhetők, bár ennyiért főleg az első, már korosodó példányokból lehet bevásárolni. Akinek azonban elegendő egy miniautó, akár 2,5 millió forintért is vásárolhat magának használt villanyautót itthon, a pöttöm Citroën C-Zero és társai ennyiért kaphatók. A divatosabb elektromos Fiat 500 drágább portéka, nagyjából egymillióval magasabb szintről indul a használt példányok ára.

Akkor sincs azonban minden veszve, ha feltétlenül új autóra van szükség, egyre több lízingcég kínálatában megjelentek már a villanyautók. Lízing esetén tervezhető, havi fix összegért lehet villanyautóba ülni az egyszeri jelentős kiadás helyett, negatívum viszont, hogy ezzel a lehetőséggel elsősorban cégek élhetnek.

Újdonság, hogy már olyan cég is van Magyarországon, amely kifejezetten elektromos autókkal kínál flottaszolgáltatást. Az E.ON E-flotta üzleti, sőt közigazgatási ügyfelek számára is elérhető, hiszen gyakori eset, hogy az önkormányzatok járnak elöl követendő példával a károsanyag-kibocsátás (helyi) csökkentésében.

Az elektromos autók több szempontból is előnyt jelenthetnek a települések számára: a légszennyezés, illetve a zajterhelés visszafogása mellett az üzemeltetési költségek csökkentése is fontos szempont lehet, a villanyautók ugyanis kevésbé szervizigényesek, mint a belső égésű motorral szerelt autók.

Az ingyenes parkolás és a védett övezetekbe való behajtási lehetőség már csak hab a tortán.

Az E.ON egyébként komplex szolgáltatást nyújt: az elektromos autók használatának biztosításán túl teljeskörűen ellátja az üzemeltetési feladatokat is. A cég modellkínálatában a Nissan Leaf és Nissan e-NV 200 mellett megtalálható a BMW i3 és a Volkswagen e-Golf is, sőt, igazi kuriózumként a vadonatúj Audi e-tronra is lecsaphatnak az érdeklődők, az elsők között az országban.

A cikk megjelenését az E.ON támogatta.