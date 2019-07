A Kia Ceed SW a kategória legnagyobb csomagtartóját és leghosszabb garanciáját kínálja elérhető áron, és még az egyliteres turbómotorral is kellemes társ.

Biztosan nehezen hiszik el, de a sok méregdrága, több száz lóerős sportszedán, sportautó és luxus-SUV után bizony felüdülés beülni egy olyan tesztautóba, amiről feltételezhető, hogy talán egy átlagos jövedelmű család is megengedheti magának, ami kerüli a feltűnést, nincs telezsúfolva – többnyire felesleges – kütyükkel és extrákkal, és nem akar többnek tűnni, mint ami. Csak annyit nyújt, amennyi egy modern autótól szükséges, azt viszont egyszerűen, megbízhatóan és jó minőségben.

Amikor Fóton átvettem az egyliteres motorú Kia Ceed SW-t, úgy éreztem magam, mint az étteremkritikus, aki a Michelin-csillagos éttermek után beül a sarki kifőzdébe egy jó nokedlis marhapörköltre, kovászos uborkával, és elégedetten falatozik.

Már két kombi is van a Ceed családban

A Kia sosem az exhibicionisták választása volt, hanem a gondolkodó embereké, akik a belső értékeket többre tartják a külsőknél, akiknek a hét év garancia nyugalma többet ér a hangzatos márkanévnél. Persze az elmúltkét évtized alatt a márka nagy utat járt be a Pride és a Schuma nevű borzalmaktól a 370 lóerős Stingerig. A „budget” imázst ma már meghagyják a Daciának, inkább a minőségi, de még megfizethető irányba mozdultak el, és az ex-audis Peter Schreyer irányításával a dizájnra is jobban odafigyelnek.

Nagy meglepetést okozott tavaly, amikor kiderült, hogy az európai sikereik letéteményesét, a Szlovákiában gyártott Ceed családot teljesen átalakítják a harmadik nemzedéknél. Eltörölték a népszerűtlen háromajtóst, helyette Proceed néven már egy menő sportkombit kínálnak, pár hete pedig leleplezték Ceedre épülő XCeedet is, ami a Stonic és a Sportage közötti rést tölti be a márka SUV-kínálatában.

Megnőtt a fara

Azonban nincs kétségem afelől, hogy a pragmatikus Ceed-vásárlók ezután is a két olcsóbb karosszériaváltozatot, az ötajtóst és a hagyományos kombit (SW) fogják keresni. A korábbi két nemzedéknél 10 Ceed-vásárlóból 4 vett kombit (pedig a szegmens átlaga csak 30 százalék), 10 év alatt így több mint félmillió Ceed SW-t adtak el Európában, ami szép teljesítmény.

A harmadik generációs Ceed kombi új, merevebb platformra épül, 2 centivel alacsonyabb, és ennyivel szélesebb is elődjénél, a teljes hossza pedig úgy lett 10 centivel nagyobb, hogy a tengelytávja nem változott, és az első túlnyúlása még csökkent is. Vagyis minden plusz centi a minden a hátsó kerék mögé került, amitől valahogy jobbak lettek az arányai, talán jobban is mutat, mint a kissé suta ferdehátú.

Mekkora is az a csomagtartó?

A 4,6 méteres hossz átlagos érték a kategóriában, viszont a 625 literes csomagtartó egyenesen a legnagyobb, az Octavia kombi 15, a Hyundai i30 kombi 23, a Ford Focus kombi 17, a Seat Leon kombi 38 literrel kínál kevesebbet. Házon belül is az SW a király, az ötajtós Ceednél 230, a Proceednél 31, a régi Ceed SW-nél 72 literrel nagyobb a csomagtere, sőt, még az egy kategóriával nagyobb Optima SW-ét is felülmúlja 83 literrel.

Nemcsak nagy, hanem könnyen pakolható a csomagtartó, a rakodóperem térdmagasságú, van padló alatti nagy rekesz középen és két kisebb kétoldalt, a zacskókat akasztóra tehetjük, a nagyobb tárgyakat kampókkal kifeszített hálóval rögzíthetjük, és a 12 V-os csatlakozó sem hiányzik. Ülésdöntés után sík felület képződik, a kihúzható rolót egy további padló alatti rekeszben lehet tárolni.

Aki viszont többre vágyik, annak a zsebébe kell nyúlnia: a 60/40 helyett a sílécszállításra alkalmas, 40/20/40 arányban, hátul állva is ledönthető üléstámlák csak a 200 ezer forintos Belső színcsomag részeként érhetők el (a műbőr-szövet kárpittal és a hátsó ülésfűtéssel együtt), a prémiumautóknál megszokott csomagrögzítő sínrendszer pedig kizárólag a csúcsot jelentő Platinum felszereltséghez jár.

A műszerfal régimódi, de van, aki pont ezt keresi

Belül a nagyobb csomagtartót és hátsó fejteret leszámítva minden olyan, mint az ötajtósban, a helykínálat négy felnőtt számára elegendő, a kellően hosszú ülőlapú ülések 1,5 centivel mélyebben vannak, mint az elődben, az összeszerelési minőség példás. Az ízlésesen egyszerű műszerfal könnyedén áttekinthető, a klímát szerencsére nem az érintőképernyőről kell kezelni, mint a francia konkurensekben.

Kicsit régimódiak az analóg műszerek és a 7 colos érintőképernyőn futó menürendszer grafikája, de ez már nem lesz így sokáig, mivel hamarosan a Ceedhez is elérhető lesz az Xceed-ben debütált teljesen digitális műszerfal, a 10,25 colos, emelt felbontású központi érintőképernyő és az új UVO Connect fedélzeti menürendszer az online szolgáltatásokkal.

