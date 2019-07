Sallangoktól mentes, de kiváló használati tárgy lett a ©koda Scala, amivel kitűnni nehéz lesz, de jókat autózni annál könnyebb.

Amikor először hallottam a ©koda Scala megjelenéséről, kissé nehezen helyeztem el a térképen. Az világos volt, hogy nem a K betűvel kezdődő SUV-k táborát gyarapítja majd, viszont a kompaktok és a középkategóriás modellek kínálata a cseh gyártónál már korábban is gondosan kimunkáltnak tűnt. Találtak azonban egy rést, amit eddig szentségtörés lett volna betölteni.

Ez bizony a Volkswagen Golf kategóriája; a Fabiánál nagyobb, de az Octaviánál kisebb kompakt modell osztálya, ahol mostantól az anyacég bestsellerének belső konkurenciát is állítanak. Okkal teszik, hiszen a Golfból a legolcsóbb példány is 6,8 millió forintba kerül, miközben a hasonló méretű Kia Ceed papíron már 4,5 millió forint alatt is létezik, az ötajtós Fiat Tipo pedig még olcsóbb.

Elkészült tehát a Scala, ami Golfhoz képest természetesen jóval egyszerűbb felszereltségi csomagokkal, egyféle karosszériával, kevesebb motorral, viszont remek összhatást nyújtva indul harcba a vásárlókért, 5,4 millió forintos alapáron. Az általunk kipróbált háromhengeres, 115 lóerős 1.0 TSI a középutas, Ambition felszereltséggel 5 942 880 forinttól kapható.

A hatmillió forintos lélektani határ alatt maradva sem mondható olcsónak a Scala, cserében viszont egy remek autót kap a vásárló.

Az arányaival elsőre kissé furcsa hatást kelt, hosszúkás formájába nehéz nem belelátni napjaink Volvo V40-esét, főleg, ha a hozzátesszük, hogy a Scala tengelytávja 2649 mm, míg a nagy testvér Octaviáé 2686 mm. Ez nagyon jót tesz az autó belső terének, különösen a hátsó üléssornak, a lábtérnek, a csapotthátú kompaktforma pedig a fejtérnek és a csomagoknak is kedvező.

Noha a Skodáról elsősorban a konzervatív formai megoldások juthatnak az eszünkbe, a Scala számos merész részletet felmutathat, kezdve a szigorú orrkiképzéstől a látványos, már alapfelszereltségként is LED-es fényszóróktól az opciós csomagtér díszítésig, ami tényleg volvós beütésű. Ettől függetlenül az autó nem igazán a feltűnést keresők, inkább a racionálisan választók kedvence lesz.

Papíron nem sok, de teljesen elegendő

Az Ambition felszereltséghez választható, és a tesztautóba is beszerelt benzines 1.0 TSI a maga 115 lóerejével nem nevezhető aszfaltszaggató szörnyetegnek, de a hétköznapi használatra teljesen elegendő, és az 1240 kg-os menetkész tömegének köszönhetően megfelelő dinamizmussal rendelkezik városi, országúti és autópályás haladás esetén is.

Első ránézésre a hatfokozatú kéziváltó nem feltétlenül felvillanyozó, de finom működése révén a használata nem zavaró, a start-stop rendszert sem lehet mindig észrevenni, ha nem figyeljük, bár az alkalomszerű brummogása természetesen nem összehasonlítható egy bonyolultabb hajtáslánc precízebb működésével.

A Scalát vezetve könnyedén tartható a gyártó által előirányzott fogyasztás, városi használatban 5,5 liter körül alakult, országúton akár 5 alá is le lehet menni, így az 50 literes tankkal nagyobb utak is beleférnek.

A hosszabb kirándulásokon jól jöhet az alapáras sávtartó rendszer (bár olykor idegesen ráripakodik a sofőrre, farkast kiáltva) és a ráfutásgátló (front assistant), az Ambition csomagtól járó, de kicsit macerásan kapcsolható tempomat, a korlátozott kilátás miatt a tolatást lehetővé tevő hátsó parkolóradar, valamint a gerinctámasszal ellátott első ülések.

Ergonómiai szempontból az ülések gyenge pontjai a Scalának, 2-300 kilométer megtétele után már kissé elnyűtt fészkelődés kezdődik elsősorban a párnázás miatt, ettől eltekintve azonban a tervezők jól megtalálták az összhangot a kényelem és költséghatékonyság között. Az Ambition felszereltséghez már jár a bőrkormány és a bőrborítású váltógomb, így minden, amihez hozzáérünk, kellemes érzést nyújt,

az pedig, hogy a műszerfal merev műanyagból van, inkább robosztusnak, semmint igénytelennek tűnik.

A toldozott-foldozott útszakaszokat elhagyva a Scala csendesen suhan, a szél- és a gördülési zaj autópályás tempónál sem zavaró, a motorból alig hallani valamit. A központi műszeregység kijelzői más, német modellekből ismerősek már, és az egész autó olyan hatást kelt, hogy nem kell szerénykednie egy hasonlóan felszerelt, előző generációs, prémium kategóriás modell mellett.

A vas rendben van, az elektronika nem mindig

A hardver tehát jól szolgál a Scalában, a szoftver kapcsán vegyes a kép. Az mindenképpen dicséretes, hogy nem szerepel az extralistán egy horrorisztikus tétel navigációs rendszer címszó alatt, helyette az érintőképernyővel ellátott központi egységhez csatlakoztathatjuk saját okostelefonunkat az Apple CarPlay és az Android Auto révén.

Az iPhone integráció szokás szerint egyszerűbb, Androiddal csak ismert márkák készülékei működtek, de vezetékes Apple csatlakozással is előfordult, hogy az egész egység lefagyott, és még a rádió sem szólalt meg, bár az autó főbb adatait így is lehetett látni.

Bő ezer kilométeres próbautunk és összesen 2500 kilométeres futásteljesítményen belül hibaüzenet jelent meg a műszeregységen is, ami szerviz látogatására kért, de a hazautat nem befolyásolta. Ez valószínűleg szintén valamelyik beszállító problémája (talán a ráfutásgátló szenzora), és könnyen orvosolható, kezdeti botlás.

A digitális kütyük és mindenféle kényelmi extra korszakában a Rapid-utód Scala beltere először kissé furcsa benyomást keltett a kéziváltóval és a letisztult műszerfallal, de a használat során gyorsan kiderült, hogy az autó adott konfigurációjában minden benne van, ami az észszerű használat során segít boldogulni.

Döntően városi használatban az automataváltó megfontolandó alternatíva, az ár viszont rögtön 7 millió forint fölé ugrik az 1.5-ös TSI motor felára miatt is.

A tesztautón nem látható „Image” csomag az üvegbetétes csomagtérajtóval 113 ezer forintos plusz, a vezetéknélküli telefontöltést is tartalmazó „Smartlink” funkció 72 ezer, és kismillió egyéb kényelmi felszereltség is kérhető, ráadásul ezeket elnyeli az extrák választása nélkül is igényelhető, egy híján 400 ezer forintos árkedvezmény.

A fapados Scala Active induló ára a kedvezménnyel együtt 5,01 millió forintra módosul.

Ez a hazai realitásokat, a konkurenciát és a használtpiac lehetőségeit ismerve inkább a flottavásárlók és a közbeszerzések felé tolja majd a Scalát, hiszen remek megoldás azokra az esetekre, amikor egy középszintű menedzsernek a Fabia túl kicsi, de a főnöke mégiscsak Octaviával jár. A magánügyfelek esetében azoknak lehet kedvező ajánlat az új ©koda, akik középáras, jól ismert márkát keresnek, és nem akarnak pusztán a presztízsre költeni.

A Scala is szerepel a Magyarország Autója 2020 verseny nevezettjei között, és az adottságai alapján nem lenne meglepő, ha a győzelemért is harcba szállna. Ehhez az is segíthet, hogy az Euro NCAP tesztjén ötcsillagos minősítést szerzett, a felnőtt utasok védelme terén 97%-os eredményt ért el. A hazai verseny sorrendjére még 2020 márciusáig várni kell, addig várhatóan négyszámjegyű példány kelhet el a ©koda új slágeréből.