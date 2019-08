Eget rengető újdonságok nélkül, de új, moduláris platformon és nagyautós technikával állt rajthoz év elején a 3-as sorozat legújabb generációja. Hiába tombol a SUV-őrület, ma is ez a bajorok aranytojást tojó tyúkja, ennek szellemében bővítik a kínálatot. Most két új változat érkezik, a zöld rendszámra jogosult plug-in hibrid, és a szinte csak Európában kedvelt kombi. Mindkettőt vezettük, de merőben eltérő hajtással – vajon melyik őrzött meg többet a sportos génekből?

Szigorított zöld rendszámnak is megfelelne az „e"

Fő a változatosság: a 330-as típusjelzés mögé háromféle betű is kerülhet a csomagtérfedélen. Az „i" jelöli a hagyományos benzinest (ám a klasszikus, öblös hathengeres helyett kétliteres turbómotorral), amit nem olyan régen részletes tesztben mutattunk be, míg a „d" természetesen a dízel privilégiuma – erről lesz még szó nemsokára. Előbb azonban lássuk a harmadik variációt, a 330e-t, vagyis a plug-in hibridet, amellyel lehet elektromosan ingázni, de hatótáv-stresszel sem terheli a hosszabb utakat.

Bár kevésbé meghatározó a köztudatban, a BMW nem ma kezdte összeházasítani a benzin- és villanymotort, bár tíz éve a V8-as biturbó X6 Active Hybrid nem igazán nyerte el a környezetvédők szimpátiáját. Aztán olyan különlegességekkel rukkoltak elő, mint az i8 ökosportkocsi, 2016-ban pedig az előző BMW 3-as generációból is bemutatkozott a plug-in hibrid változat. Két sarokszámát érdemes megjegyeznünk: 88 lóerőt tudott a villanymotorja, elektromosan legfeljebb 40 kilométert tett meg.

Csakhogy mára és főleg holnapra ezek az adatok a világ egyre több országában kevésnek számítanak az üdvösséghez, nemsokára Magyarországon is szigorúbb hatótáv-feltételei lehetnek a zöld rendszám kiadásának. Ezért az új, G20 kódjelű 3-as generációnál bő másfélszeresére, 66 kilométerre nyújtották a kipufogógázok nélkül megtehető utak hosszát, és jövő évtől belekerül az eDrive Zones funkció is: a 330e navi alapján automatikusan villanyra vált, ha a nagyvárosok zéró emissziós zónáihoz ér.

Még mindig nem indult be a benzinmotor

München környékén vezethettük először az újdonságot, és elsőre ugyanaz tűnt fel, mint a többi új generációs plug-in hibridnél (a Mercedes még dízelmotorral kombinálva is kínál ilyet): városi-elővárosi, sőt, országúti forgalomban is simán tudja hozni a villanyautó-érzést, ha feltöltött akkuval indulunk útnak. Korábban ez cseppet sem volt magától értetődő, legkésőbb a lakott terület vége táblánál, vagy egy akár egy enyhébb emelkedőnél is rögtön beszállt a hajtásba a belső égésű motor.

A hétköznapokban ideális Hybrid üzemmódban 110, míg a külön kiválasztható Electricben akár 140 km/h-ig lehet vele hangtalanul siklani, ami annak köszönhető, hogy a korábbinál komolyabb, 12 kWh-s kapacitású lítium-ion akkut építettek be a hátsó ülés alá. Másrészt a nyolcfokozatú automataváltó házába beépített villanymotor csúcsteljesítménye 113 lóerőre nőtt (tartósan 68 lóerő), combos nyomatékával együtt simán mozgatja a BMW-t a forgalom ritmusában, vagy jobban is.

Igazán fürge akkor lesz a 330e, ha megérkezik elölről a felmentő sereg, vagyis beröffen a kétliteres, kettős megfúvású turbós,184 lóerős benzinmotor. Szerencsére ez finoman történik, és a hajtásmódok közti átmenet is lágy (ez eleinte sok német gyártónak feladta a leckét), spontán gyorsul és különösen Sport üzemmódban más világ, mint a mai izmos villanyautók. Ilyenkor ugyanis a hangja is megjön – igaz, mesterséges, de legalább egy-két autógenerációig hadd élvezzük még a benzines melódiákat.

Jelképes gyári fogyasztás és 1,8 tonnás tömeg

Futóműve és kormányzása hasonló a „sima" 330i-hez, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a plug-in hibrid saját tömege 1815 kilóra nőtt – szerpentinen tehát stabil ugyan, de ne várjunk tőle könnyed fickándozást. Éppen a ballaszt miatt vezettek be egy új, boost funkciót, ami a 252 lóerős rendszerteljesítményt Sport módban, padlógázra további 40 lóerővel megtoldja. Ha nem is olyan, mint KITT legendás Turbo gombja, előzésnél jól jöhet a pontosan tíz másodpercig tartó tűzijáték.

Érdemes megnézni azt is, mi áll a mérleg másik serpenyőjében. Bár sokat fejlődött a WLTP-ciklus, a plug-in hibridek esetében még mindig távol áll az életszerűtől – mégis, az összehasonlítás kedvéért ebből kell kiindulnunk. Szóval, eszerint a BMW kombinált fogyasztása 1,6-1,9 liter benzin 100 kilométerenként, plusz amit sokan elfelejtenek, 14,8-15,4 kWh áram. A valós étvágy nagyon függ a használat módjától: csak zöld rendszámmal alibizni akar-e a tulaj, vagy pedig szorgosan töltögeti-e.

Ha engem kérdeznek, csak utóbbi esetben éri meg leszurkolni érte a bevezető széria 12,9 millió forintos bevezető árát, főleg, ha nem csak nyilvános totemoszlopnál állunk sorba, hanem falitöltőt is telepítünk a garázsba. Egyéb hátrányok? Nos, igen, a benzintank 40 literesre zsugorodott, ráadásul a csomagtartó padlója alá költözött át, szűkítve a térfogatát. Mégis, ez most ez egyik legérdekesebb hibrid a piacon: spórolni sem fáj vele, de van egy sportos arca is fürgeséggel és hátsókerék-hajtással.

Cikkünk folytatódik a dízel Touringgal, kérjük lapozzon!