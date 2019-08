Egy sztármérnök elárulta a keserű igazságot az elektromos autókról

Az elismert motorfejlesztő, Fritz Indra szerint a konnektoros hibrid a második legnagyobb hazugság - de csak a villanyautó után.

Az elektromobilitás egyik legnagyobb kritikusa Fritz Indra osztrák autóipari mérnök, aki karrierje során megfordult az Alpina, az Audi és a GM motorfejlesztő részlegénél is, és a mai napig aktív tanácsadói és oktatói szerepben is. Indra sohasem csinált titkot abból, hogy nem tartja sokra az elektromos hajtást, ez a véleménye tükröződik egy friss interjúban is, amely a GT Spiriten jelent meg.

A Volkswagen most zajló elektromos átállásáról

Indra nem rejtette véka alá, hogy mit gondol Herbert Diessről, a Volkswagen első emberéről: „Az elektro-projektjéhez és a gazdaságilag teljesen értelmetlen akkumulátorgyárához annyi pénzt akar legombolni a politikáról, amennyit csak lehet. Az eredmény az lesz, hogy milliónyi elektromos autót fog legyártani, de eladni nem fogja tudni őket. Utána azt fogja mondani, hogy nem én vagyok a hibás, csupán azt tettem, amit a kormány elvárt tőlem".

Az elektromos autók vártnál lassabb térnyeréséről

„10 évvel ezelőtt Merkel azt állította, hogy 2020-ra 1 millió elektromos autó lesz Németország útjain. Jelenleg nincs 200 000 sem, és ebbe az a 100 000 konnektoros (plug-in) hibrid is bele van számolva, amiről annak idején szó sem volt. Kérem, vegye figyelembe azt is, hogy az elektromos autók döntő többségét cégek és állami intézmények veszik, és nem magánvásárlók" - mondta.

"Ahhoz, hogy milliónyi elektromos autót lehessen eladni, az átlagos vásárlóhoz kell eljutni. Az átlagvásárló pedig nem vásárol olyan terméket, ami drágább és rosszabb annál, mint amit eddig birtokolt. Ami a VW-t illeti, az új ID.3 villanyautó nem lesz sikeres, főleg nem anyagi értelemben.

Indra szerint az emberek már elkezdtek bespájzolni alkatrészekből, hogy tovább tudják használni a meglévő, belső égésű motoros autóikat: „A beszállítóktól tudom, hogy az alkatrészek iránti kereslet erősen megnövekedett az elmúlt időszakban. Az ipar erre a forgatókönyvre rendezkedik be. Az emberek ugyanis nagyon elégedettek a mostani autóikkal, és az autóik használati idejét évekkel meg tudják hosszabbítani megfelelő alkatrészellátással. Ha ugyanakkor az átlagos 6 éves autócsere ciklus 1, 2 vagy 3 évre meg lesz törve, akkor a gazdaság hatalmas problémák elé néz. Ilyen helyzet utoljára az energiaválság idején volt."

Indra nem titkolja, hogy szerinte a konnektoros hibridek sem jelentik a megoldást: „Az elektromos autó utáni második legnagyobb hazugságra gondol? Ezzel kapcsolatban elmesélek önnek egy anekdotát, amely egy általam ismert nagy cégről szól. Ki volt adva ennél a cégnél, hogy cseréljék le plug-in hibridekre a cégautókat. Ezek ugyan jóval drágábbak voltak, mint az addigi autók a cégnél, de kiszámolták, hogy a kedvezőbb fogyasztás miatt vissza fogják hozni a többletköltségeket." - nyilatkozta.

"De pont az ellenkezője következett be. Az üzemanyagköltségek megemelkedtek, mert az alkalmazottak nem akartak pepecselni a töltéssel, nem akarták összekoszolni a kezüket kábelekkel, viszont innentől plusz 200 kilót cipeltek magukkal az autókban az akkumulátorok és az elektromos hajtás miatt. A megoldás az lett, hogy a cég visszatért a dízelekhez."

Az elmúlt évek motorfejlesztési trendjeiről

„Sajnos sok minden rossz irányba megy, és pont a plug-in hibrid egy tisztán politikai projekt. A segédberendezések villamosítása is sokszor egy téves út, mert jelentős veszteségek keletkeznek.

A 48 voltos légy hibrid rendszer ugyanakkor megmutatja, hogy villanymotorokkal kifejezetten hasznos dolgokat lehet csinálni, például a belső égésű motort támogatni, illetve azt fékezés közben leállítani. Lehet velük fékenergiát visszatölteni, és rövid szakaszokat elektromosan is meg lehet tenni. Nagyon értelmes technika például még a hengerlekapcsolás is, ami a Volkswagen TSI motorokban sokat hoz.

A dízeleket nem kell még leírni

„Európában mindenképpen van még jövőjük, Németországban már újra emelkedett a piaci részesedésük. A kisautóknál már nem lesz téma, de az 1,6-1,8 liter fölötti kategóriában fantasztikus reneszánszát fogja élni a technológia. Egy tankkal 1000 kilométeres hatótáv fölé lehet könnyedén jutni, egy kényelmes, jól felszerelt autóval. A dízel továbbra is egy nagyon jó megoldás arra, hogy az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátását csökkentsük a közlekedésben."

„Remek koncepció, de sajnos kevesen veszik" – mondta a földgáz üzemű autókról. „Mindent tud, nagyon tiszta, de a felhasználónak sajnos terveznie kell azt, hogy hol fog tankolni. Lehet, hogy az elektromos autózás ad még egy lökést a földgázos alternatívának, mert annyival jobb. Különösen teherautóknál és hajóknál lenne értelme áttérni erre."

A fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésének visszáságairól

"Egy plug-in hibridet ugyanúgy az utcán kellene reális körülmények között tesztelni, rákötött CO2-mérőműszerrel, és az akkumulátoroknak a ciklus elején és a végén is azonos töltöttségi állapotban kell lenniük. Akkor meg lenne a reális fogyasztás. Az elektromos autóknál pedig azt gondolom, hogy még a politikusok egy része is megértette, hogy nem tiszta, és az akkumulátorgyártás során keletkezett CO2-kibocsátást is bele kell számolni a képletbe. Vannak erre vonatkozó törvénytervezetek, és ha ez az elv elterjed, akkor a villanyautó minden vonzerejét elveszti."

Indra szerint hiú ábránd, hogy az elektromos autók átveszik a vezetést a globális autópiacon. „Kínában épp mostanában csökkentették drasztikusan az elektromos autók kedvezményeit és támogatásait, és ezzel egy időben elkezdtek fejlesztésben jártas cégek bevonásával teljesen új generációs belső égésű motorokat fejleszteni. Úgy tűnik, hogy rájöttek, hogy minden egyes elektromos autó a környezeti problémát növeli. Ez a gazdasági nagyhatalom most elkezdi a racionális és a jó megoldást választani, Németországot pedig az orránál fogva vezeti."

„Kínában az elektromos autó még sokkal kevésbé környezetkímélő, mint Németországban, mert ott az áramot sokkal szennyezőbb módon állítják elő. Minden második héten megnyitnak ott egy hőerőművet. Az ázsiai ország most minden energiáját CO2 semleges üzemanyagokra helyezi, mert ez az egyetlen megoldás arra, hogy nem csak az autóknak, hanem a hajóknak vagy a teherautóknak a CO2-kibocsátását is gyorsan és hatékonyan csökkentsék anélkül, hogy a felhasználónak ebből hátránya származna."